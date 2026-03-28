Opinión
Sobriedad francesa
Yago Mahúgo convence con un monográfico de François Couperin en el segundo recital de la "Primavera Barroca" ovetense
La "Primavera –ahora así– Barroca" vivió el jueves una velada notable gracias al talento interpretativo de Yago Mahúgo compartiendo protagonismo con François Couperin, clavecinista francés al que estaba dedicado el programa en un monográfico lleno de interés que, a juzgar por los aplausos al término de la cita, gustó al entendido público ovetense.
Se están asentando en la programación de la capital del Principado los recitales para clave, pues en las últimas ediciones ya nos encontramos "Las suites francesas de Bach" a cargo de Ignacio Prego o, el año pasado, las "Variaciones Goldberg", también de Johann Sebastian Bach, en manos de Diego Ares. Un merecido reconocimiento a uno de los instrumentos más importantes y característicos del periodo barroco.
En esta ocasión, llegaba a Oviedo el madrileño Yago Mahúgo para ofrecer parte de su ambicioso proyecto, ya que el artista está inmerso en la grabación de la integral de clave de Couperin, lo que ha supuesto aproximarse a sus tratados y a las particularidades de los teclistas franceses del momento –como su sistema ornamental– con la finalidad de legar una grabación y unas interpretaciones lo más rigurosas posibles.
Lo primero que sorprendió del recital fue su clave, una copia de un Taskin de 1769 hecha por Keith Hill en 2009, profusamente ornamentado y de bella factura organológica que cobró todavía más vistosidad ante la tenue iluminación de la sala. Siguiendo esta línea, la ejecución de Mahúgo de una selección de obras de "Pièces de clavecín" (libros primero y segundo) y de "L’art de toucher le clavecín" rebosó intensidad y elegancia. La sobriedad y el contraste entre "L’Auguste. Allemande" y "La Bourbonnoise. Gavotte" fueron ciertamente expresivas, al igual que la nostalgia que logró extraer de "La Favorite. Chaconne à deux tems" que cerraba la primera mitad, delineando con habilidad cada melodía y balanceando los temas con delicadeza.
No obstante, al margen de su cuidada pulsación, sobresalió la musicalidad que fue capaz de aportar a cada una de las piezas, extrayendo todo el lirismo posible de las melodías escritas por Couperin y manejando con mucha inteligencia el volumen y los registros del clave, generando una expresividad excepcional. Lástima algunas toses y ruidos inoportunos que, en una atmósfera tan íntima y recogida como en los conciertos de la sala de cámara, se amplifican y resultan especialmente molestos.
En la segunda mitad, Mahúgo exhibió un exquisito manejo de la textura, equilibrando cada una de las diferentes voces con gran maestría, como en los "Préludes V y VII", luciendo un color muy sugerente del clave, con algunos finales algo secos, pero con una gama de matices sonoros extraordinarios. Ni la velocidad de algunas piezas (como "Les baricades mistérieuses. Rondeau") inquietaron al artista madrileño que, desde la más absoluta sobriedad, fue capaz de culminar un programa muy interesante y demostrar las riquezas que alberga la vasta producción de François Couperin.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un trabajador de 56 años en Gijón al caer desde el tejado de un edificio de cinco plantas cuando estaba reparándolo
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Grave accidente laboral en Corvera: trasladan al HUSA a un trabajador que cayó de una escalera
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años