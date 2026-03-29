Oviedo verde, Oviedo de hierro

Cuando una ciudad afronta la revisión de su Plan General sabe que entra en un terreno delicado. Oviedo lo conoce bien. El último intento quedó en suspenso tras el fallecimiento de uno de los miembros del equipo redactor, Ramón Fernández-Rañada, lo que dejó a Víctor García Oviedo sin una pieza clave en un engranaje ya de por sí complejo. Ahora, con la nueva convocatoria sobre la mesa, se abre otro proceso largo, técnico y, previsiblemente, sujeto a debate y no pocas polémicas. Pero también una oportunidad. Ocasión a la que, por cierto, García Oviedo vuelve a concurrir, junto a otros compañeros.

Si algo parece tener claro la ciudad en esta ocasión es hacia dónde quiere mirar. El mandato es nítido: el verde. No como un adorno, sino como algo que se note en la calle. Que se pise y se viva. Un Oviedo verde sería, en el fondo, un Oviedo fuerte.

La intención no quiere quedarse en palabras. Se dejó ver este sábado en el Foro de la Camelia, donde el alcalde apuntó ya esa voluntad de avanzar hacia un modelo apoyado en el ecologismo urbano. Queda por ver, como siempre, si el papel aguanta el paso a la realidad y si las buenas ideas llegan a más que eso. El plan está ahí: tejer una red de espacios verdes que conecte los grandes pulmones de la ciudad y deje de tratarlos como piezas aisladas.

El Naranco, el Nora, el parque de Purificación Tomás, los bosques de La Manjoya, como El Fulminato, o el propio Parque de Invierno están llamados a darse la mano. A formar una estructura continua, un corredor que no solo sirva para pasear, sino también para algo más básico: que Oviedo respire. Una especie de cinturón verde –o mejor, para evitar viejos fantasmas, un anillo– que corrija errores y convierta lo natural en un elemento que ordene la ciudad.

Pero el plan no se queda ahí. Ese Oviedo que quiere ser más habitable también aspira a ser más amable con quienes más lo necesitan. Y ahí entra una de las grandes asignaturas pendientes de la capital asturiana: la vivienda.

La revisión del Plan General plantea facilitar el crecimiento en zonas como La Corredoria, La Tenderina o Ciudad Naranco. El objetivo es claro: aumentar la oferta y, con ello, acercar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, que ahora lo tienen muy difícil, con el alquiler por las nubes. Sobre la mesa, la posibilidad de liberar suelo para hasta 13.500 pisos repartidos en cerca de medio centenar de bolsas sin desarrollar. No es una cifra menor. Y, en cualquier caso, no llegará de la noche a la mañana: el Plan General es una hoja de ruta a largo plazo.

A ese mapa hay que añadir un nombre propio: La Vega. Con el convenio ya firmado y un concurso de ideas en marcha, allí se juega buena parte del futuro de Oviedo. Un espacio llamado a convertirse en polo biosanitario, a generar empleo y a redefinir el eje de crecimiento de la ciudad.

Entre el verde y el ladrillo, Oviedo dibuja así una doble apuesta. Naturaleza y desarrollo, pero también calidad de vida y oportunidades. Si logra equilibrarlos y pasamos de las musas al teatro, la ciudad no solo será más verde. Será, sobre todo, más sólida. Más preparada.

Un Oviedo verde, en definitiva, puede ser también un Oviedo de hierro.