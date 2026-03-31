Razones para la reivindicación de un parque del Este en Oviedo

En el último cuarto del siglo pasado, prácticamente todas las ciudades españolas vivieron un proceso de reordenación urbana que las fue transformando desde el gris del franquismo militar a ciudades más abiertas, ordenadas y democráticas.

En Oviedo, el PGOU de 1986, el que los arquitectos llaman «el Plan de la democracia» diseñó el planteamiento de ese cambio y a lo largo de los años noventa principalmente, la ciudad se dotó de servicios y espacios de convivencia contemporáneos. Pero no todos los barrios se vieron beneficiados por ese Plan, es el caso del Distrito Este: Tenderina, Torrelavega, Ventanielles, Cerdeño, El Palais, El Rayo-Mercadín… que siguió y sigue aislado físicamente entre la cicatriz de la autopista y los muros de la fábrica de armas, con los que seguimos conviviendo y que aún hoy nos separan de los barrios próximos.

No tuvimos la suerte de recibir una Facultad de Humanidades como la del Milán, que cambió la trama urbana de Pumarín, ni parques como los de Invierno o Purificación Tomás que sanearon y potenciaron la vida vecinal, ni grandes instalaciones deportivas como las piscinas de San Lázaro o del Oeste o equipamientos culturales como Teatros, Auditorios… espacios que cohesionan la vida ciudadana, crean confort y pertenencia. El nuestro no es el «Oviedo Feliz» y esa falta de atención pública de los últimos treinta años ha devenido en un distrito abandonado a su suerte, en el que se concentran las rentas más bajas, los niveles de contaminación y de obesidad infantil más altos y los sectores más vulnerables de la población de Oviedo.

Desde hace varios años, un fuerte movimiento vecinal viene reivindicando la necesidad de crear un gran parque periurbano en este lado de la ciudad, que corrija la enorme desigualdad respecto a esos 800.000 metros cuadrados que sí disfrutan en el Suroeste de la ciudad. Necesitamos una gran zona verde arbolada, sana, para oxigenarnos y defendernos del cambio climático que ya está sucediendo y para dotarnos de esas instalaciones que también debe contener piscinas, auditorio al aire libre, pistas de skate, modernos juegos infantiles… que son auténticos activos de salud para jóvenes y mayores.

Hace algo más de un año entregamos 6.500 firmas de vecinos al Ayuntamiento con esa petición, la respuesta fue amable, les parecía muy bien, era una buena idea… pero ha pasado el tiempo y no hemos visto ninguna parcela verde nueva ni una mención en los presupuestos, ni un proyecto. Los derechos para esta parte de la población solamente aparecen escritos, pero no se transforman en realidad hasta que los demandamos, exigimos, en este caso.

Este es el motivo y razón de la iniciativa popular municipal «Aquí un parque, el parque del Este». Pedimos un parque público no menor de 150.000 metros, próximo y accesible a la mayoría de la población de estos barrios y que se inicie ya con ese parque lineal planificado en el PGOU de 2006. Ese parque será el revulsivo que necesitamos para sanear y modernizar la anticuada trama urbana en la que seguimos viviendo desde hace décadas (casas semiderruidas, viales sin desbrozar, basureros piratas…). Para ello vamos a utilizar un derecho ciudadano inédito en nuestro municipio: la iniciativa popular municipal, contemplada en el artículo 13 del Reglamento de Participación Ciudadana.

Vamos a pedir el apoyo popular para recoger más de 20.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas, mayores de 18 años y censados en Oviedo, para obligar a que se debata nuestra propuesta en un Pleno Municipal, se vote y en caso de ser aprobada se lleve a cabo de forma planificada, devolviéndonos así parte del derecho a vivir dignamente en el Este de nuestra ciudad. Esperamos conseguir hacer realidad este parque que lo será para todo Oviedo.