Clausura brillante

Las Jornadas de Piano se han convertido en uno de los ciclos de mayor prestigio del panorama internacional como evidencian los nombres que, a lo largo de esta temporada, han recalado en el Auditorio ovetense, entre los que podríamos citar a Lucas Debargue, Jan Lisiceki o Yuja Wang. Sin embargo, al margen de esta nómina estelar destacamos las diferentes propuestas artísticas de los intérpretes, desde el interesante repertorio de danzas a cargo del mencionado Lisiecki, al poco habitual programa con dos conciertos de Wang, todas ellas veladas de gran atractivo. No fue a la zaga la clausura, conmemorando el paso de Béla Bartók por la capital del Principado -y cerrando un hipotético círculo, ya que la temporada se inició mediante otro homenaje, en este caso a Dietrich Fischer-Dieskau, a través de Benjamin Appl y James Baillieu- casi calcando el programa que ofreciera el compositor, intérprete y folclorista húngaro en 1931.

En la primera parte, el repertorio barroco ganaba peso gracias a la "sonata en Si bemol mayor" de Benedetto Marcello, la "Canzone" de la "sonata en Sol mayor", op. 4 número 1 de Azzolino Bernardino y las sonatas de Domenico Scarlatti en Sol mayor K 427 y La mayor K 537. Las dos primeras, en las transcripciones -muy Románticas- realizadas por el propio Bartók que, sin embargo, mantienen la complejidad técnica propia del barroco y se vieron favorecidas por la cristalina pulsación Várjon, los juegos de sonoridad y el buen uso del pedal por parte del artista húngaro. Las piezas de Scarlatti, con su característica ligereza, fueron ejecutadas con maestría por el pianista, equilibrando bien ambas manos y aportando una fluidez extraordinaria que el público supo reconocer.

Con todo, la interpretación más interesante de la primera mitad fueron las "Danzas de Marosszék", de Zoltán Kodály; un soplo de aire fresco que conllevó un cambio de estilo y una sonoridad mucho más poderosa y redondeada. Várjon dejó compases luminosos en algunos pianísimos muy expresivos, trazando unos crescendos y unas dinámicas que realzaron el abanico rítmico y añadieron un atractivo muy especial a esta página, contemporánea a la gira de Bartók por la península ibérica.

La segunda parte estaba dedicada, íntegramente, a piezas de Bartók, un maestro en el que Várjon se destaca especialmente. El artista conjugó, de memoria, las tradicionales melodías de Europa del este bajo el tamiz de una modernidad determinada por una armonía enriquecida y una sonoridad sugerente donde los balances y el manejo de las textutras resultó fundamental, mostrándose muy cómodo a lo largo de las "Quince canciones campesinas húngaras" o en el "Allegro barbaro", muy sutil ajustando cada uno de los fraseos, recreándose en la ductilidad de los tempi que, con la aplicación de ligeros rubatos, añadió aún mayor tractivo a su ejecución.

Várjon posee la elegancia y sutileza de quien domina perfectamente cada una de las obras interpretadas y se permite el lujo de introducir ligeros matices que dotan de mayor expresividad las piezas, descubriendo un universo sonoro diferente -que ni las toses pudieron quebrar- transitando en la segunda mitad por algunos pasajes más desgarradores y viscerales (como en "Atardecer en Transilvania") pero, al mismo tiempo, deteniendo el tiempo sobre compases de los que extrajo un lirismo exacerbado y subyugante que el público, a pesar de una estética menos convencional de lo habitual en este tipo de recitales, agradeció y premió con aplausos, despidiendo las Jornadas de Piano hasta el próximo curso.