Cuando la II República se hizo realidad en Oviedo

Desde que en 1915 Einstein publicara la Teoría de la Relatividad General, mucho se ha escrito sobre la posibilidad de poder viajar en el tiempo. Sin pretender meterme en ningún aspecto de la física teórica, afirmo que, en cierta forma, es posible. Y lo es, como ya procuré en alguno de los artículos que publiqué en estas páginas de LA NUEVA ESPAÑA, intentando meternos dentro de antiguas fotografías o sintiéndonos coprotagonistas de crónicas distantes que nos permiten revivir momentos concretos de nuestro pasado. En este caso, vamos a remontarnos 95 años.

La concentración delante del Palacio de la Diputación. / "El Carbayón" / "Región" / Mena

Sabido es que el 12 de abril de 1931 fueron convocadas en España elecciones municipales. Para confrontar a los monárquicos se estableció una alianza electoral republicana socialista. La coalición ganó las elecciones y el 14 de abril fue proclamada en toda España la II República. En Oviedo, los monárquicos obtuvieron cinco concejales y 1.930 votos. Por contra, la conjunción republicano-socialista logró 26 concejales y 6.706 votos. ¿Cómo se vivió en Oviedo aquel día?

La bandera tricolor ondeando en el Ayuntamiento. / "El Carbayón" / "Región" / Mena

El diario "El Carbayón", informaba en su portada del día 15 de abril: "Oviedo, como España entera, ha pasado de uno al otro régimen en una transición plácida, apenas perceptible, sin otras exteriorizaciones que la algarada popular, expresada en ordenadas manifestaciones bajo los pliegues de la misma bandera y sin proferir aquellos gritos ofensivos a la idea ajena que solo resonaron cuando la opresión de una censura sistemática amordazaba labios y plumas (...) No podemos pensar que este orden admirable que ha presidido la jornada de ayer se turbe por nada ni por nadie. Nos garantiza esta confianza la cultura que el pueblo ovetense demostró (...). A las diez de la mañana, los estudiantes universitarios se situaron en la calle San Francisco y portando una bandera republicana daban constantes vivas a la República. Los escolares lograron izar la bandera en el balcón central del edificio y al flamear la insignia tricolor se repitieron los vivas (...). La manifestación, después de recorrer algunas calles céntricas, se replegó hacia la Universidad, en cuyo patio uno de los escolares dirigió unas palabras a los compañeros felicitándose por el orden con que habían procedido. Después fue izada la bandera en lo alto de la torre del Observatorio Meteorológico".

La manifestación, a su llegada a la plaza del Ayuntamiento. / "Región" / Mena

Por su parte, el diario "Región", nos narra también lo vivido en la jornada: "La gente se lanzó a la calle e inmediatamente se organizó una manifestación republicana. Nació ésta en la plaza de La Escandalera y por la calle Uría hasta la calle Jesús. Cuando llegó al Ayuntamiento la componían más de un millar de personas. La manifestación iba presidida por una bandera republicana a la que se vitoreaba. Al llegar los manifestantes a la Plaza de la Constitución, varios de ellos subieron al Ayuntamiento intentando colocar la bandera republicana. Precisamente en aquel momento acababan de recibir noticias del Gobierno Civil, según las cuales los concejales tomarían posesión de un momento a otro. A la vista de ello, los empleados municipales trataron de convencerles de que aplazaran unos minutos el acto de izar la bandera, pero ante la inutilidad de sus palabras, adoptaron una actitud pasiva y en el balcón fue izada la bandera republicana (...). Los manifestantes del Ayuntamiento se dirigieron al Gobierno Civil y allí se unieron a los que se encontraban escuchando el discurso de don Teodomiro Menéndez. Inmediatamente surgió la idea de que una banda de música se uniera a la manifestación y fueran todos hacia el Hospicio Provincial, de donde salió la banda. Formada ya así la manifestación, bajando por Toreno llegó a Uría".

La agencia de noticias francesa Havas facilitó esta nota a los medios: "Oviedo, 15 abril. La República fue proclamada con grandísimo entusiasmo por los numerosos elementos que constituyen la Conjunción Republicana-Socialista y otros partidos republicanos más los elementos de la CNT y Partido Comunista, es decir, por parte considerable de la población. Ayer, desde las primeras horas de la mañana, se concentraron en la calle Fruela y Uría y plazas de la Escandalera y Ayuntamiento grandes grupos con banderas republicanas y algunos instrumentos que tocaban incesantemente el ‘Himno de Riego’, ‘La Internacional’ y ‘La Marsellesa’. Se portaban también retratos de los capitanes Galán y García Hernández (capitanes de Infantería sublevados en la guarnición de Jaca en 1930, juzgados sumarísimamente y fusilados), Pablo Iglesias, Clarín y Lenin. Grupos de ciudadanos ocuparon el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Civil con el apoyo de todas las fuerzas de orden público que han mostrado su acatamiento a la soberanía popular reconociendo el nuevo régimen que el pueblo se ha dado a sí mismo. Las fuerzas militares, ya republicanas, están acuarteladas. El entusiasmo y los grupos populares duraron hasta las primeras horas de la noche (...). Se dice que se hará cargo de la alcaldía el doctor Laredo, un distinguido médico republicano de izquierdas, y que para gobernador civil ha sido designado el consecuente republicano y periodista valenciano señor Alonso Mallol, pero interinamente parece ser que posesionará del Gobierno el abogado ovetense señor Miaja. La proclamación del nuevo régimen fue un gran día de fiesta popular en la capital de Asturias, día además que abre nuevas esperanzas en tan culta población bien significada por su tradición liberal y últimamente por una nutrida presencia socialista, pero en la cual todavía persiste una fuerte influencia que actúa principalmente sobre la clase media y zonas rurales. Como signo de los nuevos tiempos, la ciudad aparece llena de banderas republicanas y a todo lo largo del teatro Campoamor figura un gran cartel que dice: ¡Viva la República".

Así pues, el 14 de abril de 1931, como en tantas otras ciudades, el nacimiento de la II República fue vivido en Oviedo en medio de una gran ilusión y con la esperanza compartida por la mayor parte de la población de un futuro mejor para España.

Las crónicas del día darían para mucho más pero, brevedad obliga, sirvan para asomarnos, aunque sea de forma leve, a aquel día. Las fotos que acompañan esta crónica, tomadas tanto del diario "El Carbayón" como de "Región" y restauradas, casi mágicamente, por Fernando Oliva, ayudan –y mucho– a, sin necesidad alguna de especular sobre cuestiones de física teórica, a ser testigos privilegiados, sin duda alguna, de una jornada histórica en esa extensa y rica historia de Oviedo.

Espero que hayan disfrutado de este viaje al Oviedo del 14 de abril de 1931.