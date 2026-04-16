El relato maquiavélico de la izquierda

La izquierda de Oviedo celebra estos días la llamada «Semana Republicana», una parte de esa impuesta memoria democrática con la que pretenden adoctrinar y crear un relato al servicio de sus intereses políticos e ideológicos, manipulando la objetividad de episodios dramáticos de una Historia de España y de la Revolución del 34 en Asturias, que debe ser contada como sucedió y no como el radicalismo de la izquierda quiere hacernos creer.

España no es una república y por mucho que se empeñen no lo será. Porque la Monarquía Parlamentaria es y será garante de la unidad de España y del orden constitucional que hoy, quienes han convertido a España en una «república bananera» y han degradado las instituciones, pretenden derrocar.

En Oviedo, los mismos que pactan con el Partido Popular están empeñados en convertir un periodo duro y complejo en un infumable relato de «ilusión» y «esperanza».

La historia no fue como la cuentan y quienes asistan escucharán una versión maquiavélica de la misma.

¿Se va a explicar en estas jornadas qué ocurrió en octubre de 1934 en Asturias? ¿Se hablará de la violencia, de los cientos de víctimas y de la destrucción de nuestro patrimonio o la voladura de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo? ¿Se va a mencionar la persecución que sufrieron cientos de religiosos? Ya les adelanto que no, porque estas verdades rompen su relato.

La Segunda República no fue ese ejemplo de convivencia que la izquierda pretende proyectar. Supuso radicalización, desintegración y una fractura social que en nuestra región se vivió con especial intensidad.

Ni la supuesta memoria democrática, ni la ansiada por la izquierda «vuelta a la república» tienen cabida en la actual sociedad ovetense que no merece que se manipule una parte de su historia.

Porque la República ni existe, ni existirá.