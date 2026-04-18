«Renacer» Sara Calero. Festival de Danza de Oviedo, 16 de abril. Campoamor

En la segunda representación del Festival de Danza vimos un espectáculo dirigido por Sara Calero en la que ella es la única intérprete del baile. Su título es "Renacer". La bailaora dice que se inspira en el filósofo griego Heráclito y según el programa de mano, después de experimentar una catarsis en su obra anterior, ahora, en esta pieza, sueña con transformaciones y metamorfosis cíclicas que la lleven a otra vida.

Cuando se abre el telón aparece Calero envuelta en una llamativa e inmensa capa de color rojo cuyos bajos se extienden y cubren totalmente el suelo del escenario. A partir de ese momento empieza un desfile de consecutivas transformaciones de personajes en diferentes cuadros en los que se recurre a multitud de efectos sonoros, visuales y escénicos. Cada secuencia introduce nuevos estímulos que descansan más en la forma que en la sustancia. Unas enigmáticas proyecciones se plasman en un panel curvo que preside toda la función formando, junto con las luces y sombras, un constante tapiz vivo teñido de insinuaciones y universos atmosféricos

La bailaora se entrega con brío y entusiasmo a diferentes palos del flamenco y también a otros estilos de lenguaje más contemporáneos y teatrales. Lo mismo se viste con pantalones y chaquetilla que muestra su manejo de la bata de cola. Entre el calor de sus fraseos exhibió su fuerte taconeo y el carácter de sus castañuelas, aunque ambos sonidos estuvieron casi siempre tapados por el cante.

El cuarteto musical acaparó tanto protagonismo como el baile. Compuesto por la magnífica guitarra de Javier Conde, los cantaores Sergio "El Colorao" y José Guerrero "El Tremendo" y el bajo eléctrico Juanfe Pérez, proporcionaron vigor a la velada marcando sus interpretaciones con intensidad y diversos acentos expresivos.