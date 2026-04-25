30 años sin Dolores

Se celebra estas semanas en el Real Instituto de Estudios Asturianos un ciclo de conferencias sobre Dolores Medio y sus alrededores literarios, coordinado con mano maestra por Marta Pérez Toral.

La primera conferencia, a cargo de Carmen Alfonso, profesora ejemplar de nuestra Universidad, fue un estudio detallado y atento de la obra de Dolores, centrado en los hoy felizmente inverosímiles desprecios que le dedicó buena parte de la crítica, ni más ni menos que por su condición de mujer independiente. El segundo conferenciante fue José Luis García Martín, buen amigo y compañero de toda la vida, figura fundamental del mundo literario asturiano y nacional. Su ponencia, tan brillante como cabía esperar, contrastó la obra de Dolores con la de otras novelistas asturianas. La tercera y última, este próximo jueves, la impartirá un cuarto profesor de nuestra casa universitaria, Ícaro Obeso Muñiz, quien pondrá bajo su lupa de geógrafo las muchas capas de esa obra única que Dolores escribió para Destino como guía de viajes por Asturias. No se lo pierdan. Ni se pierdan la vitrina primorosamente preparada por María Jesús Villaverde, bibliotecaria infinita de la institución.

Dolores fue mucho en Asturias, y bien merece seguir siéndolo a través de iniciativas de este nivel. Merecería también, quién lo duda, un rincón en el museo que muchos anhelamos para esta ciudad milenaria, que tan bien supo retratar.