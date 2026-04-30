El edificio que marcó el pulso financiero de Oviedo

Villafranca del Bierzo, cabeza de partido judicial y foco de la comarca en los inicios del siglo XIX, era una encrucijada donde se celebraban dos ferias anuales, además de mercados dos veces por semana. En la localidad cercana Cacabelos se celebraba una de las ferias más concurridas de la nación. Estas ferias eran ganaderas, pero la afluencia de labradores de toda la región, favorecía también la venta de paños al por menor.

Había una red de vendedores ya establecida, vendedores ambulantes que se surtían de sus géneros en Villafranca y que luego, recorrían las montañosas regiones limítrofes en busca de clientela.

Estas claves las identificó Ignacio Herrero Buj (Fortanete, Teruel 1808), cuando todavía estaba en Valladolid empleado en una firma comercializadora de paños y era enviado a las plazas donde la ropa de abrigo, mantas y paños gruesos, eran muy apreciados.

Se asentó en Villafranca del Bierzo en 1834, al casarse con la hija de un comerciante de telas. Abrió allí su negocio de tejidos y en 1841 se asocia con quienes había aprendido el negocio en Valladolid y crea la firma Herrero y Compañía situada en Villafranca, desde donde atiende las ferias locales de Galicia y León. Amplía su espacio a Asturias donde acude a las ferias más importantes de Oviedo y Avilés, pero también a Salas, Pravia, Tineo, Grado, Cangas de Onís e Infiesto.

Una vez más, Ignacio Herrero identifica una oportunidad en Asturias, para ello cuenta con el «Libro de Ferias» donde consta la creciente importancia de la región para el negocio y es consciente del crecimiento de inversiones relacionadas con el carbón de las cuencas mineras por lo que decide trasladarse a Oviedo, capital administrativa del Principado.

Y lo hace en 1848 en El Fontán, espacio creado por la corporación de la ciudad, a finales del Siglo anterior, con el fin de ordenar y mejorar la actividad comercial. Una vez en Oviedo, va perdiendo interés por el negocio de los paños y se inicia en apoyar proyectos en el desarrollo minero-industrial y de ferrocarril de Asturias.

Cuando en 1866 se reconstituye la firma Herrero y Compañía, se sigue diciendo que el objeto de la sociedad es el comercio de géneros y las comisiones, pero las inversiones crediticias son el 77% de los activos. La casa de banca no solo giraba y descontaba, sino que también concedía créditos a largo plazo, tanto a particulares como a sociedades.

Cuando en 1879 fallece el creador de Herrero y Compañía, Ignacio Herrerro Buj, la firma ovetense había abandonado el comercio de géneros y se dedicaba a las funciones bancarias. Policarpo Herrero Vázquez, llegado a Oviedo con seis años, prosigue la actividad de su padre demostrando gran capacidad planificadora y templanza en la toma de decisiones. Como promotor industrial tenía muy en cuenta la personalidad de sus financiados como a Hermógenes González Olivares o José Tartiere.

Se hace cargo de los negocios familiares siendo los mineros los que le darán mayor dolor de cabeza, crisis carboníferas, guerras de tarifas ferroviarias, huelgas y conflictos laborares hasta que vende la Sociedad Carbonífera Santa Ana a Duro Felguera en 1901 representando un alivio. Apartado de la dirección de los negocios mineros, pasa a un liderazgo financiero indiscutible en la región.

En 1911 promueve la constitución de la sociedad anónima Banco Herrero, cuyo establecimiento abrirá al año siguiente, habiéndole encargado este magnífico edificio a Manuel del Busto.

El edificio presenta un esquema compositivo clásico con tres partes diferenciadas.

La parte baja opera a modo de basamento en el que descansa el peso de los cuerpos superiores mediante grandes ménsulas escalonadas. Está realizada en piedra caliza, formando robustos pilares con aparejo almohadillado.

La parte central, de piedra artificial, está verticalmente dividida en calles. La forma de los vanos, a la manera de las «Bow Windows», da al conjunto un ritmo ondulante uniforme y continuo.

El ático está formado por ventanas tipo mansardas, ribeteadas con un festón mixtilíneo de formas redondeadas que, para su avistamiento, bien merece forzar las cervicales.

La cúpula confiere al edificio una rotundidad definitiva, perfectamente visible a lo largo de la Calle Uría y presenta desde la Plaza de la Escandalera un paisaje urbano soberbio.

Aunque Manuel del Busto no había viajado todavía a Estados Unidos, conocía el desarrollo de la arquitectura europea y americana por su asidua asistencia a Congresos y Exposiciones Internacionales, es por esto que la composición de la fachada recuerda a los edificios en altura del Chicago del XIX.

En 1929 fallece Policarpo Herrero dejándole a sus herederos la mayor fortuna de Asturias y a nosotros una institución bancaria de nivel nacional con sede en Oviedo. Sus sucesores, siempre Herrero, supieron llevar el banco en una dirección adecuada. En 1980 el número de oficinas era de 100 para alcanzar 150 cuatro años mas tarde, a las que había que añadir las nueve de la Banca Masaveu que había adquirido tras la nacionalización de Rumasa.

En 1995, atraída por su desarrollo territorial la Caixa compra el Banco Herrero, cinco años mas tarde, es el Banco Sabadell, en su estrategia de adquirir marcas regionales de buena reputación, quien adquiere el Banco Herrero y mantiene su marca.

Recientes intentos de compra del Banco Sabadell por el BBVA fracasaron por lo que de momento el dicho común en Oviedo de «voy al Herrero» sigue teniendo significado.