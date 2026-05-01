En los minutos que precedieron la presentación de uno de mis libros, creo que «Desde mi ventana», tuve la oportunidad de contar al malogrado grandísimo escritor Luis Sepúlveda, mantenedor de la bonhomía de introducirme, que yo había mostrado a Mario Vargas Llosa y a Beatriz de Moura su «Un viejo que leía novelas de amor» que habían descubierto en Oviedo, José Luis Mediavilla, Juan Benito, Nacho Gracia y Emilio Alarcos... jurados de un premio municipal de novela que apenas semanas antes Silverio Cañada había dado a la estampa. Para gratísima sorpresa tanto Mario como Beatriz ya lo conocían conviniendo ambos que se trataba de un escritor fabuloso. Por mi parte solo tuve buenas intenciones difusoras de alcalde orgulloso de que además de «ciudad bien novelada» nacían aquí otras novelas de vocación universal. Beatriz, que junto a Carmen Balcells, es gran dama de la edición, me insistió en que Sepúlveda tendría pronto un lugar de oro no solo en el llamado «boom» sino en las letras de oro hispanas. Más luego nos vimos en El Escorial en las Jornadas sobre Ernst Jünger del que, ya centenario, era la representante para España, reafirmándome en la calidad de Sepúlveda, que según sus datos se consolidaba cada vez más entre los lectores centroeuropeos.

Ahora, por varias necrologías me entero de la desaparición irreparable de la gran pequeñita Beatriz de Moura. Particularmente me llegan al alma las palabras de despedida de Leonardo Padura que reconoce su tiempo como escritor, yo diría que de gran escritor, dividido a partir del momento en que recibió su llamada telefónica pidiéndole permitiera publicarle, y simultáneamente guiarle, en el complejo mundo de la Literatura.

La directora de Tusquets Ediciones estuvo en Oviedo y fue buena amiga de Loli y Juan Benito y como ellos se fueron tristemente antes me corresponde dar testimonio de esa amistad y de lo mucho que la valoraban. Desde luego, también valoro a Beatriz en lo más alto como su homóloga de un tal Dante.