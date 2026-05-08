Opinión
Patricia Urquiola en el Museo
La entrada de la artista ovetense en la gran colección asturiana
La gran artista polifacética Consuelo Vallina me informa de la entrada de Patricia Urquiola con obra significativa en el Museo. Como tengo idealizada a mi prima me he alegrado infinito.
En la pared de mi cuarto de paciente enfermo, supongo que terminal pero también animoso a la obligada lucha por la vida para contemplar el crecimiento de mis nietos y de mi ciudad, tengo pegada la imagen de Patri (Una pica en Bélgica) abriendo un número de este periódico que me acoge junto al cartelón de Vivancos de «Oviedo / el agua 86», el medallón plateado del Europarlamento que recogió por mí nuestro Jonás y las huellas gráficas de mi queridísima mujer, otras fotos de los míos, mis padres novios en la Salinas de los cuarenta, Nelson Mandela y mis grandes amigos Ángel González, en estampa de Kafka & Co, Juan Álvarez en réplica de su calle de la Florida que tanto quiso, y Paco Taboada, en entrañable acuarela.
Me alegra que Patricia, tan celebrada universalmente, entre en nuestro Museo a cuya estirpe de amigos pertenezco. Si me he unido a la participación en los hitos del Oviedín de fútbol, cómo no recordar en mi cartesiano magín a lo mejor de mí mismo la tarde en que Xuan Xosé Sánchez Vicente y Ricardo de la Cierva, entonces ministro, inauguraban una etapa cualitativa, o cuando Atanasio Corte introdujo al tándem Emilio Marcos/Toto Castañón y luego a Alfonso Palacio aceptando todos el rescate para Oviedo de Luis Fernández.
En mi tiempo de Consejero de Cultura me llegó hasta la emoción por dos veces Alfonso Pérez Sánchez, director del Prado, destituido por su justa enemiga a todas las guerras, asegurando que teníamos «el mejor Museo entre los regionales de España». A mantener, ¡por favor!, la línea de calidad que pasa a enriquecer Patricia Urquiola Hidalgo. Y citar el Pado es como mentar lo mejor del mundo, sin desmerecer que junto a Luis Fernández tengamos a Carreño, Evaristo Valle, Vaquero, Paulinos, Picasso… ¡Viva el Museo de Bellas Artes!
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