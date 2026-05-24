El quid de toda esperanza reside en la belleza

Jueves 8.45 horas. Hoy viajo en la Línea J, que conduce Vlodymyr, ucraniano a quien conocí en la Línea D, aquí narrada. Mi único equipaje el móvil, la tarjeta Conecta, una libreta pequeña y un boli. Como siempre, resalto en negrita las paradas del recorrido.

-Polideportivo: sale el bus del Complejo Deportivo José Ramón Suárez Fernández (presidente de la U.D. San Claudio durante 25 años) y campo de fútbol El Castañeo. La Fábrica de Loza, a nuestra derecha, exponente de las artes industriales en Asturias. Senén María Ceñal fundó la factoría en 1901, cerca de la ciudad, del abastecimiento de aguas y de carbones y del ramal ferroviario que enlazaba con la línea Oviedo-Trubia.

-San Claudio Estación: del ferrocarril que viene de 1886, de ancho ibérico (1.672 mm.), hoy métrico.

-Casa Sandalio: en la Calle Estación. «Sandalio, hijo de Atilano, atendía el ganado y las tierras, que eran muchas; Casa Atilano era un bar-tienda de poca y selecta clientela, que al dueño le permitía echar la partida», me cuenta Juan Carlos Llavona, nacido en San Claudio y residente en México. Sandalio construyó en sus solares, algunas viviendas frente a esta parada. Al lado, Casa La Viña, famosa por su fabada y arroz con leche, desde 1952, regida por José Manuel González y Leónides ‘Marilé’ Cuervo. «Cuando en la Fábrica de Loza había 600 trabajadores –me cuenta Marilé- abrían también Casa Fila, La Manduca, Casa Consuelín, Casa Claudio, Casa Lidia, Casa Quico, Avelino (con bolera y sala de baile), Casa Tahoces, Gamonal, Pachicón, Casa Tiriqui, Casa Luti y Casa Cosme».

-San Roque: hubo aquí prados y una romería famosa; hoy centro del pueblo.

-La Cruz I: al lado del Colegio Público San Claudio, en una media glorieta llamada Sor Blanca Argote; se refiere a una hermana de la Caridad de San Vicente de Paúl, que dirigió la Cocina Económica de Oviedo durante una década.

-La Cruz II: había un crucero, una cruz de humilladero, en el entronque con la carretera de San Roque, cerca de la Capilla de Santo Domingo.

-El Bloque: creo que se refiere al bloque aislado de viviendas de la plaza Luis Estrada, junto a la capilla de Santo Domingo, de Villamar.

-La Lloral: en la AS-371, frente al nº 22; antes lo llamaban El Pisón (un pisón de trigo) y cambió con la llegada de la fábrica de ladrillos La Lloral Ruisánchez, en una zona arcillosa, aunque «lloral» viene de laurel.

-Pedruño: cerca las fuentes de la Grandiella, la Caleya, el Carbayu y la Costana. Lo de Pedruño parece que haga referencia a una villae romana fundada por Petronius.

-Las Mazas: mazas impulsadas por las aguas del Maxuca y del Matarrumión para majar el trigo de un molino harinero en la Teyera del Molineru.

-Las Campas I y Las Campas II: Buen paisaje se ve hoy del Monsacro y del Aramo nevado.

-Isidoro Rodríguez: de la AS-371 pasamos a esta calle; el luanquín Isidoro fue uno de los fundadores del Partido Comunista Obrero Español, escritor exiliado en Rusia, donde murió en 1952.

-Martínez Cachero: filólogo ovetense. En su calle desemboca una escalerona hermosa que dividía en dos una fuente levantada bajo el síndrome de Hybris, enfermedad del poder, que invita a realizar obras faraónicas difíciles de conservar; monumento reformado después bajo el síndrome «Less is more» (Menos es más), que para maximizar la utilidad de la escalera quitó la fuente, eliminó el quid de toda esperanza, que reside en la belleza.

-Pórticos II: abrió este lugar Constructora Principado, que había bautizado Pórticos en la calle Manuel del Fresno.

-San Antonio: en el nº 69 y frente al 88 de La Argañosa; llaman así a la parada por la imagen del santo que presidía las fachadas de la calle Bernardo Casielles; no quedan, solo el recuerdo de la Carnicería San Antonio, en la esquina; quizá hicieron chorizos del santo. En el nº 130, en la parada de regreso, hay un Edificio San Antonio con la imagen del santo en una hornacina en la fachada.

-Argañosa-Puente Nuevo: en el nº 12, desde 1948 hasta 2004 nos entretuvo el Cine Roxy y sus sesiones continuas.

-Puente de la Argañosa: al lado de Ferretería Deva, única que sobrevive a los bazares chinos.

-Samuel Sánchez, y el atasco de turno a las 9.14 horas; Independencia-Minas, Uría Centro, Marqués de Santa Cruz, Santa Susana-Instituto, Santa Susana, me falta espacio para hablar de la cascada de 66 escaleras del Seminario y de Prao Picón, ladera del monte San Cipriano donde Joaquín Manzanares instaló su Tabularium.

-Arzobispo Guisasola-Campillín: ¿habrá parking subterráneo?

-San Lázaro: en Oviedo hay un San Lázaro en Limanes, otro en Villapérez y este, en el antiguo barrio de San Roque. Obedece el nombre a la antigua malatería por donde llegaban los peregrinos que venían de León a San Salvador, para que los salvara Dios, mejor que Santiago; sabemos que quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al criado y deja al Señor. Y como antes hablé de fuentes, queden citadas dos cercanas: el Caño del Águila, empozada, de piedra tallada, y la de Fumaxil, ya desaparecida, creo; no di con ella.

-Velasquita Giráldez II y I: calle y parada a las que da nombre una dama ovetense del siglo XIII, la Balesquida, fundadora de un hospital y cofradía de alfayates o sastres.

-Purita de la Riva: pianista ovetense; varios conciertos presencie suyos en el Teatro Filarmónica. Cerca de la parada el Parque Infantil y la Fuente de Villafría. Ya me gustaría contar con más espacio para hablar de las fuentes; las fuentes y los puentes son mi debilidad en hablando de obras públicas. Plantar un árbol como consigna de vida está bien pero más timbre de honor sería plantar una fuente, descubrir dónde mana el agua y encajar una teja para beber el zumo fresco de Asturias, jamás insípido.

-Julián Cañedo: frente a la Peluquería Patricia. Fin de trayecto.

Regreso con Voladymyr, ucraniano de Leopolis, que tiene un hijo asturiano.

Resalto, a continuación, las paradas nuevas en el trayecto de vuelta.

-Otero: estamos en San Lázaro del Camino y Otero es topónimo, es loma. Colegio Santo Ángel de la Guarda.

-Padre Suárez I y II: la II al lado de la antigua estación de autobuses El Carbonero. En esta parada huele siempre rico, por los guisos de la Sidrería Padre Suárez; un saludo a Mónica Díaz y Arturo Amor.

-Gastañaga: otro marqués; ¿cuántos marqueses hay en Oviedo? El de Mohías, el de Pidal, el de Santa Cruz de Marcenado, el de Teverga, el de Valero de Urria, el de La Vega de Anzo, el de Estella... El de Gastañaga era Miguel de Vereterra, ovetense, que de marqués devino en Gobernador Civil. Esta era la calle del Matadero, luego Príncipe Alfonso, luego Libertad y finalmente Gastañaga. Un poco más abajo de la parada, Ca Suso, atendido por los hermanos Vicente e Iván; ¡qué decir de las croquetas líquidas de queso La Peral!

Por Campomanes pasamos ante la casa natal del escritor Ramón Pérez de Ayala.

-Martínez Marina: canónigo ovetense, político e historiador, defendió la necesidad de impedir que los bienes de la nación cayeran en manos muertas. En el nº 8, algo excepcional: uno de los pilares de la fachada es simbólico, no ejerce labor portante, como debería, se conserva porque es un edificio protegido y debe conservar su estructura, pero cuando un coche entra en el garaje, el pilar se desplaza hacia la izquierda para que pueda entrar.

-Marcelino Suárez: “Suaréz”, dice el robot que anuncia las paradas; y dice bien porque algunos carteles olvidan la tilde en la grave.

-Lavapiés: camino de entrada desde Paniceres de los peregrinos que regresaban de Compostela; por aquí existía la malatería, como en San Lázaro. Y el arroyo de Lavapiés, de evidente significado, recuerda a Lavacoya, a la entrada de Santiago.

-Fuente La Plata: De la Fuente de la Plata hay noticias desde el siglo XVIII; su obra de fábrica fue rehabilitada a principios de este milenio. ¿Qué aguas son? Quizá del arroyo Boo, o del Ules, o del San Claudio o del Maxuca. ¿Por qué La Plata? Acaso por la pureza y brillo del agua, aunque podría derivar de «balata», término árabe que significa camino empedrado.

Llegamos al punto de partida, San Claudio, San Cloyo, a las 10.27 horas. Principio y fin, alfa y omega. Dicen que las personas morimos porque somos incapaces de juntar el principio con el fin. n