Lito Bayón sigue entre nosotros

Mientras desde México una tal Isabel Ayuso repartía mandobles a diestro y siniestro sin ton ni son, en nuestro Oviedo, el Museo Arqueológico, sin pretender emular al fabuloso mexicano MNA (Museo Nacional de Antropología), Premio Príncipe 2025, recibía la magnífica donación póstuma de Manuel, Lito, Bayón.

Cuánto siento no haber podido asistir al simbólico acto de entrega que hizo la familia Bayón, a la que acompañó Emma, mi hermana pequeña que tantas veces estuvo al lado de Lito en pesquisas rusas, americanas, niponas, etruscas y, hasta en la sureña Italia. ¡Lito, tan extraordinario y cordial, sigue así entre nosotros! Hace poco resaltaba aquí el enriquecimiento del Museo de Bellas Artes con piezas de vanguardia del genial mundo creativo de mi querida prima Patri Urquiola, ahora debo hacerlo, ¡qué menos!, con la colección Bayón al Arqueológico.

La colección de Lito Bayón cuenta con exquisitas piezas de civilizaciones antiquísimas (marfiles, vasijas, iconos...). Me permito proponer al Principado, que también ha sido objeto de la fobia ayusina, que invite a Doña Isabel a contemplar las aportaciones precolombinas de Bayón, ya que, creo, la Presidenta madrileña no tuvo tiempo para visitar el MNA, donde se hubiera percatado de la virtud de abandonar la altanería y morderse la lengua ante la cultura que el controvertido Hernán Cortés se encontró en la capital azteca y el resto de México.

Hace poco también una respetable responsable política regional lamentaba que sin lengua asturiana se perdería identidad en una generación. No entro en polémicas ni cito al respecto, haciendo gala de proverbial pedantería, lo que ya dijo hace más de tres generaciones un tal Leopoldo Alas aludiendo a Teodoro Cuesta, pero sí interpelo y, en consecuencia, felicito a nuestros dos principales museos como depositarios de las esencias astures.

¡Ah, y por delante de los museos la Catedral, el clarineano «poema en piedra»!, incluido, por cierto, su Museo que en un día de 1990 fundó el entrañable entonces Magistral don Emilio Olábarri...Y en ese emblemático lugar ya hay piezas de Lito Bayón.