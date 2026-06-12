Persona de discapacidad auditiva a la vista en color by technicolor

Seguidor habitual de Juanjo Millás, los viernes y algún otro en la prensa de papel y los domingos en la radio, no debería sorprenderme ya de sus genialidades pero esta vez su referencia a persona sordociega por la señal de su bastón (término hoy el de sordo en crisis pues los afectados prefieren la denominación de personas con discapacidad auditiva), que con la sola ayuda de un perro lazarillo, sube a su vagón del metro, se sienta a su lado y baja elegantemente dos estaciones después, me ha roto el alma.

Una de las primeras películas que exhibió el Ayala, el Cine Ayala, en la calle Matemático Pedrayes, nombre del científico originario de Lastres que había propuesto en su día mi abuelo Rogelio, sala que impresionaba por terciopelos rojos, paredes grises de dibujo rayado, iluminación indirecta, respaldos de atigrado blanquinegro, murales en acceso a primera planta y a la cafetería del mítico recóndito Paulino Vicente Jr. (Paulinín), todo bajo el lápiz y fabuloso gusto artístico del arquitecto Juan Vallaure Fernández-Peña, que creo se mantienen de alguna manera en el nuevo uso del espacio, fue «El milagro de Anna Sullivan», la perseverancia de una cuidadora de portes y vestidos decimonónicos para, explotando el tacto, convertir a una persona de discapacidad auditiva y ciega al conocimiento de la Naturaleza y, en general, al mundo de su entorno, terminando con su descorazonador aislamiento. El Cinematógrafo Ayala que lógicamente se mantenía en la línea comercial de su tiempo («El hombre de Laramie» de Anthony Mann, que fue la cinta inaugural, «La vuelta al mundo en ochenta días», «Psicosis», Jean Gabin, Edie Constantine, Glenn Ford...) apostó con Anna Sullivan por una película minoritaria que sorprendentemente para mí entró en los grandes circuitos de las distribuidoras. Desde ese film, didáctico y expresivo, en blanco y negro, tan opuesto a la dulzonería que exigían, es un decir para la época, aparentemente los espectadores, con los desesperados gestos de una niña que, por fin, gracias a su paciente cuidadora, consigue identificar el agua con su correlativo trazo en la lengua manual de signos táctiles rompiendo de plano así angustiosa incomunicación, al actual encuentro en el metro de Millás, noto han pasado no solo años sino muchas, muchísimas, pedagogías. Mis adentros reclamaría un remake de Anna Sullivan en suave color by technicolor pero eso es mucho pedir para la civilización que me rodea. Cuánto agradecí a Millás aquella maravillosa lucha feminista de Ponferrada, apelada Nevenka, y ahora que me rompiese el alma con la vista amable igualitaria hacia persona sorda y ciega pues un ciego lo tengo hasta en mi planta residencial y, a su vez, compartí escaño europeo con persona de discapacidad auditiva, un militante centrista francés giscardiano, que seguía los debates en Estrasburgo con auténtica atención pero la concurrencia en la misma persona de las absolutas sordera y ceguera no es tan frecuente por lo que resulta rebién que se nos recuerde para adaptar lenguaje y trato dignos.