Compromiso, lucha y humildad

Hablar de periodismo municipal en Asturias es hablar de Orlando Sanz, fallecido la medianoche del viernes en Oviedo a los 92 años de edad. Pero Orlando Sanz fue mucho más que, probablemente, el mejor cronista de la política local que ha habido en la región. Fue, ante todo, una buena persona y un profesional de la información para el que su compromiso con los principios éticos eran parte fundamental de su trabajo y que se desvivió por sus compañeros en las tareas informativas. Fue durante décadas miembro de la Asociación de la Prensa de Oviedo (antes de la de Gijón), llegando a presidirla durante algunos años. Y toda esta fecunda labor, tanto de cara a la opinión pública como entre bambalinas, la hizo siempre desechando el protagonismo, desde la humildad que le caracterizó a lo largo de toda su vida, lo que para nada implica que no se enfrentara a las injusticias y defendiera a capa y espada en lo que creía, aunque ello tuviera consecuencias negativas para él tanto en lo personal como en lo profesional. Ejemplos hay más de uno.

Fue la de Orlando Sanz una larga y fructífera carrera desde los tiempos en los que compartía estudios de Periodismo y pensión en Madrid con otro informador asturiano de éxito, Carlos Luis Álvarez, «Cándido» (aunque este se decantó por vivir en la capital del Reino), con el que acabó emparentando. Ovetense de nacimiento y de corazón dio sin embargo sus primeros pasos profesionales en Gijón, en «El Comercio», junto a Francisco Carantoña, toda una seña de identidad del gijonesismo, que le acabó nombrando redactor jefe, el redactor jefe, ya que no había otro. Es decir, su mano derecha.

Pero Orlando Sanz a lo que aspiraba era a trabajar en Oviedo. Y a la primera oportunidad que tuvo regresó a «su» ciudad. Recién nombrado director de LA NUEVA ESPAÑA Luis Alberto Cepeda este le llamó para que se ocupara de la información municipal y, según reconocía el propio Orlando, ni se lo pensó: aceptó y punto. Y aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, permaneció unas «muy satisfactorias» dos décadas, según reconocía él mismo cuando evocaba esa época de su vida. Por fin estaba en Oviedo y cerca del Carlos Tartiere, del Real Oviedo, sus dos grandes pasiones. Pero la carrera profesional de Orlando Sanz no se acaba aquí. Tuvo tiempo para dirigir un periódico durante algo más de año y medio, el «Correo de Asturias», para colaborar con «La Voz de Asturias» y para finalizar su vida laboral en 1998 como jefe del gabinete de prensa de la Confederación Hidrográfica del Norte.

Conocí a Orlando Sanz a finales de la década de los años setenta del pasado siglo cuando hacía prácticas en el diario «Región», que me encargó de la información municipal de Oviedo durante un mes de agosto. Antes de que él se fuera de vacaciones y dejara una sustituta coincidimos en los pasillos del Ayuntamiento. No hubo para más en aquel momento, pero desde entonces nuestros caminos profesionales y personales han coincidido repetidamente. Orlando, por ejemplo, fue una de las personas que hicieron posible mi entrada en LA NUEVA ESPAÑA a principios de 1983, cuando el recién nombrado director, José Manuel Vaquero, procedió a una profunda renovación de la plantilla del periódico. De sus gestiones no me enteré hasta mucho tiempo después. Y no por él. Nunca me dijo nada. Y la mía no fue la única incorporación a la rejuvenecida plantilla de LA NUEVA ESPAÑA en la que tuvo que ver Orlando.

Durante los años en que la Presidencia de la Asociación de la Prensa de Oviedo la ostentó José Antonio Bron, Orlando Sanz fue uno de sus colaboradores más fieles. Llevó negociaciones muy relevantes para los periodistas de la región. Gracias a él todavía se mantienen en vigor los convenios firmados por la Asociación con el Centro Médico y con la Clínica Fernández Vega.

Siempre estaba dispuesto Orlando a sentarse en torno a una mesa a comer y hablar con sus amigos y compañeros. Lo hizo hasta prácticamente el último día. Y ya tenía prevista la siguiente reunión. En espíritu la tendrá. Tenlo por seguro, Orlando.n