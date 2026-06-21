Oviedo es una novela y hay que salir del barrio para leer más de un capítulo

Me gusta viajar, aunque si tuviera dos vidas una la dedicaría a quedarme en casa escribiendo. El trabajo de campo, o de asfalto, ha de completarse con el de gabinete. 12º C, sol y nubes de marzo. Puede llover o puede no llover. Marzo treinta y un días tiene y trescientos pareceres.

Después de conversar con Rosario, la de Casa Celestro (con erre), subo en un microbús con Servando, de Bañugues; lleva en TUA treinta años, antes condujo en ALSA y antes en la empresa Fernández, de León. Servando sopla en un alcoholímetro, es preceptivo que una empresa sobria demuestre sobriedad. Dijo San Pedro: «Sobrii estote et vigilate». Estad sobrios y vigilad. Partimos a las 13.00 h.

Lubrió: estos andurriales carecen de marquesinas de TUA. Desde este caserío y hasta la AS-371, las paradas son discrecionales, a gusto de los viajeros, y Servando los conoce a todos. Es un lugar de fuentes y regatos, entre ellos el Oscuro, que va al Nora. Hay documentos donde a Lubrió llaman Dubredo, y dubro y dobra es céltico y significa agua. Muchos topónimos en Asturias, incluso Asturias, aluden al agua; también Oviedo porque viene de Júpiter, relacionado con el rayo y las tormentas.

Loriana: en fuerte bajada llegamos a casonas de indianos, la iglesia de San Bartolomé, de torre estilizada, modernista, en reparación; Fuentepeña, de 1929, con lavadero y abrevadero; Villa Rosa (el letrero dice «Posa», perdió la oxidada pata de la R). En una placa de bronce el perfil de Doña Maruja, Enriqueta Pondal, que fue maestra aquí. Loriana fue una villae romana fundada por Laurianam.

Fabarín: entramos a la derecha por la AS-371, paso de peregrinos que se dirigían al viejo Puente Gallegos, que salva el Nora. Los que piensan en comer dicen que fabarín viene de faba y los fantasiosos que de faya. Damos la vuelta, no seguimos al Escamplero, y regresamos por la AS-371. En la casa nº 6 una señal indica Molino del Requejo.

La Bolguina: quizá se refiera a una zona muy húmeda entre la maleza, paso obligado en el Camino de Santiago. ¡Ojo con las garrapatas!

Malpica: junto al Nora; quedan molinos harineros y una fuente de fábrica, de 1897. El topónimo viene de malus-a-um, en referencia a un accidente del terreno. Hubo un futbolista, Rafael Biempica, que jugó en el Sporting, y me tocó ver sus últimos zapatazos en el Real Oviedo.

Cruce Loriana: ahí la Unidad de Primera Acogida para Menores Extranjeros, no acompañados. Servando saludó desde la ventanilla a un negrito acoplado a un móvil, y saludará a todas las personas que ve desde el microbús y a las que embarcan; se dirige a ellas por el nombre y conoce sus labores y costumbres.

Ponteo: en el Camino Primitivo de Santiago, donde se unen el arroyo del Llano con el de Güelgues, aguas que salva el puente; de ahí Ponteo. Un caballo acostado en el prado toma el sol o duerme, algo poco visto; conecta con la naturaleza, regula su temperatura y disfruta el momento sin preocupaciones.

El Torollo: hay una urbanización de viviendas unifamiliares, en la OV-3. El nombre viene de una balsa provocada en los años 50 por una explotación de barro para la fábrica de cerámica Riba; la alimenta el citado reguero de Les Güelgues, en un bosque frondoso y con mucho matorral. Torollo, en cambio, significa bulto, coscorrón; parece más acertado Charca de la Borreguera, como la llaman los viejos del lugar. ¿Creció ahí borraja?, ¿pacieron borregos?

San Claudio-San Roque, La Cruz I y II; las conté desde la Línea J.

Cruce Ponteo: atravesamos la AS-371 en dirección a Villamar. Me gustan las cruces, los cruceros, los cruces y las encrucijadas; si hay un crucero me santiguo, si una encrucijada emprendo una dirección sin dudar; soy arrojado y prefiero equivocarme antes que no tomar decisiones. Eso implica que en general corro el doble que cualquiera para llegar al mismo sitio.

Villamar: caserío disperso; decir en Asturias caserío disperso es pleonasmo. Cai d’Acá, Cai d’Allá, La Torre, Solatorre, La Vinada, Las Pedrosas, La Pumariega y la fuente La Pipera. Villamar no es villa ni tiene mar, fue un asentamiento romano que fundó Marius, y Marius más que del mar viene de Marte. Entre otros pasajeros sube al microbús un señor con un ramo de calas, lleva gorra de visera y un palillo en la boca. Él no tanto, las calas anuncian la primavera.

Lampajúa: granja de Lampadius, seguimos con los romanos. La ermita de la Virgen del Carmen, visitada por los peregrinos, y cerca el Teso del Quexu (233 m. de altura), o Loma del Llanto; hablé de La Manjoya (Monte de la Alegría), del Monxoi de Compostela, Monte del Gozo; la «joie», la alegría de los franceses. Aquí lo contrario, el Monte de los Quejidos, de los peregrinos que siguen a Santiago y dejan Oviedo. ¡Qué embrujo se esconde en una lágrima!

Lampaya: otra villae romana, Lampadia, con fuente y abrevadero. Y en la zona existía el lampazo, planta herbácea (Arctium lappa) de hojas grandes y flores purpúreas.

El Llano: rellano por el suroccidente de la falda del Naranco, cerca de la aldea de Ules. Iniciamos una bajada fuerte. El señor del palillo me cuenta que aquí, en Casa Lucina, cocinaban muy bien conejo y fabada.

Villamorsen: asentamiento romano; la presencia romana en Asturias se consolidó tras las guerras astur-cántabras, en el año 19 a. C. En estos parajes se hallaron piezas cerámicas de esa época, tégulas e imbrices, es decir, tejas “a canal” y tejas “a cobija”, colocadas así o asá.

Las Campas: el pueblo antiguo, no la nueva urbanización al sur.

San Lázaro Paniceres: salida de Oviedo por el Camino Primitivo. Hubo en esta zona un lazareto. Lo de Paniceres viene de panizos, panoyas.

Las Campas III: el Café Xolot, es domingo, anuncia en un cartel en la glorieta una oferta de pulpo a 15 euros la ración. Ni qué decir que por esta zona, en los restaurantes del siglo II ponían tentáculos de pulpo a la romana.

Paseo La Florida, La Florida I y II (en el número 23, la Sidrería Las Güelas merece la pena);

Plaza Gabino Díaz Merchán Fede del Río, en un banco al lado de Las Canteronas, lee en LA NUEVA ESPAÑA la crónica de Nacho Azparren del triunfo del Real Oviedo ante el Valencia en el Tartiere y Manuel del Fresno. Al regreso de este trayecto volvemos por Vázquez de Mella (nació en Cangas de Onís y fue periodista y político) y Mantova. Participé con Constructora Principado en la compra a Moro de los solares de Mantova, para abrir las calles Manuel del Fresno y Rafael Gallego, que daban acceso a La Florida. Mantova era una empresa textil pionera en Oviedo, fundada en 1956 y célebre por sus gabanes y bañadores; patrocinó un equipo ciclista en el que corrió el Tarangu.

Marcelino Suárez: el propietario que abrió la calle en 1925. ¿Cuántas veces el robot del bus repite «Marcelino Suárez» al cabo de un día? La J y la O pasan por ahí la tira de veces; el robot pronuncia «Marcelino» más de 36.000 veces al año. Es más relevante contar con una parada de bus que con una calle o una estatua.

Samuel Sánchez: aquí se bajó el señor de las calas y el palillo en la boca, y con él la primavera.

Plaza América-Iglesia: la iglesia es el Corazón de María, regentada por los Claretianos, y lo de Plaza de América, con su fuente inaugurada en 1992, conmemora el V centenario del Descubrimiento de América, ahora dicen algunos que no hubo tal descubrimiento, que en América ya había gente; ¡por supuesto!, pero en Europa no lo sabíamos. Es como si dijeran que Marie Curie no descubrió el radio y el polonio ni la radiactividad porque ya existían.

Llegamos a las 13:45 h. a la cabecera de la Línea O; hay cambio de conductor, se va Servando y entra José Luis, que ya tuvo experiencia conduciendo el ALSA-Supra, y autobuses en Zaragoza y en Bilbao. Salimos a las 14,00horas. Y repetimos recorrido, las mismas paradas hasta llegar a Lubrió a las 14.45 h.

Oviedo es una novela y quien sólo conoce un barrio no pasó del primer capítulo. Y a mí me intriga Oviedo. Los Géminis somos duales, viajeros y sedentarios, y de ahí mis dos grandes satisfacciones vitales: salir de casa a descubrir mundo y volver a casa para contarlo.