Trabajar menos y vivir mejor, el dilema del siglo XXI

Vivimos tiempos que, hace apenas unos años, habrían parecido improbables. No tanto por la velocidad de los cambios, a la que ya nos hemos acostumbrado, como por la naturaleza de ciertos mensajes que circulan con sorprendente facilidad. Desde algunos espacios de influencia se emiten consignas simplificadas, a veces tramposas, que terminan sedimentando en la conciencia colectiva. No es raro encontrar titulares que invitan a “trabajar menos y cobrar más”, una fórmula tan seductora como, en apariencia, inconsistente.

Las consecuencias comienzan a ser visibles. El aumento del absentismo laboral y la creciente rotación en determinados sectores no son solo indicadores económicos: son también señales culturales. Nos hablan de una transformación en la relación entre el individuo y el trabajo, entre el esfuerzo y la recompensa, entre la identidad y el tiempo.

Recientemente, el sociólogo y economista leonés Mauro Guillén apuntaba con lucidez a esta cuestión al señalar que en Europa —y en España de manera particular— se ha producido una elección cultural significativa: la preferencia por disponer de más ocio, incluso a costa de menores ingresos. Es una opción legítima, sin duda, pero no exenta de implicaciones. Entre ellas, una menor productividad y el riesgo de quedar rezagados en un mundo que no se detiene.

Ahora bien, sería un error abordar este fenómeno únicamente desde la alarma o la nostalgia. Desde una perspectiva psicoestética conviene preguntarse qué revela este cambio sobre nosotros mismos. Quizás no estemos ante una mera deriva hacia la comodidad, sino ante un reajuste profundo en la escala de valores.

Durante décadas, el trabajo ha ocupado un lugar casi absoluto en la construcción de la identidad personal. Se nos enseñó a medirnos en función de la productividad, a entender el tiempo libre como una concesión, incluso como un lujo. Hoy, sin embargo, emergen nuevas narrativas que reivindican el ocio no como evasión, sino como espacio de sentido. Tiempo para cuidar, para crear, para pensar, para vivir con mayor plenitud.

El problema no reside en el deseo de trabajar menos, sino en la forma en que se articula ese deseo. Cuando se formula como eslogan vacío o como promesa irreal, genera distorsión y frustración. Pero cuando se integra en un proyecto vital coherente, puede convertirse en una poderosa herramienta de equilibrio.

Tal vez estemos asistiendo a una transición aún inmadura, especialmente visible en sectores que requieren menor cualificación, donde la estabilidad es más frágil y las expectativas más volátiles. Sin embargo, incluso ahí se abre una oportunidad: la de repensar el valor del trabajo no solo como obligación económica, sino como experiencia significativa.

El desafío consiste en reconciliar dos aspiraciones que no deberían ser incompatibles: la dignidad del esfuerzo y la calidad de vida. No se trata de elegir entre producir o vivir, sino de encontrar formas más inteligentes, más humanas, de integrar ambas dimensiones.

En este contexto, la verdadera tarea no es resistirse al cambio, sino dotarlo de profundidad. Frente a los mensajes simplistas, hace falta pensamiento crítico. Frente a la consigna fácil, una cultura del sentido. Porque, al fin y al cabo, no es el número de horas trabajadas lo que define una sociedad, sino la calidad de la vida que esas horas hacen posible