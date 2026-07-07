Hombre de fe

Con profundo pesar he recibido la noticia del fallecimiento de D. Antonio Bascarán Collantes, oftalmólogo de reconocido prestigio en la ciudad de Oviedo y amigo desde hace muchos años. Quienes tuvimos la fortuna de conocerle sabemos que fue un hombre cordial y afectuoso, creyente y practicante, esposo y padre ejemplar, amigo de sus amigos, generoso y siempre preocupado por quienes más lo necesitaban.

Al recordar hoy su vida, viene a mi memoria una conversación que mantuvimos hace apenas unos meses, en el mes de mayo, y que nunca olvidaré. Antonio me llamó por teléfono para pedirme una entrevista personal. Le respondí, como siempre, que estaba a su entera disposición. Acudió al despacho parroquial acompañado de su hija Covadonga.

Con admirable serenidad me explicó que su enfermedad había llegado a una fase avanzada y que ya recibía cuidados paliativos. Con plena lucidez quiso preparar personalmente la celebración de su funeral. Me pidió que eligiera las lecturas más adecuadas, que presidiera yo la celebración como párroco, aunque concelebraran sacerdotes amigos, y que todo fuera sencillo, pero luminoso. Recuerdo especialmente una petición que reflejaba bien su manera de ser: «Que la basílica esté bien iluminada».

Durante aquella conversación le pregunté si había recibido el sacramento de la Unción de los Enfermos. Me respondió que no. Entonces le animé a recibirlo y le propuse participar en la celebración comunitaria que la parroquia iba a celebrar con motivo de la Pascua del Enfermo. Su hija me comentó que debía regresar a Londres, donde reside, pero que intentaría cambiar el billete para poder acompañarle.

Días después, con enorme alegría, vi a Antonio y a Mariló, su esposa, sentados en el primer banco de la izquierda de la basílica. Participaron con profunda fe en la celebración y tuve el privilegio de administrar personalmente a ambos el sacramento de la Unción. Entre los tres sacerdotes presentes lo impartimos también al resto de las cerca de cincuenta personas que participaron aquel día. Fue un momento profundamente emotivo que hoy recuerdo con inmensa gratitud.

Antonio Bascarán fue un hombre de fe firme y esperanza cristiana. Estoy convencido de que hoy participa ya de la plenitud de la vida junto al Padre misericordioso, que lo habrá acogido con la sonrisa reservada a los hijos fieles. Que descanse en la paz del Señor y goce de la vida nueva que Jesucristo nos alcanzó con su muerte y resurrección.

Por eso celebramos la Eucaristía con esperanza. Como proclama el prefacio de la liturgia de exequias: «La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma; y, al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo.»

Expreso mi más sentido pésame a su esposa, Mariló; a sus hijas, Carmen, Covadonga y Marta; a sus nietos, Alejandra, Antonio, Nicolás, Fernando y Santiago; y a todos sus familiares y amigos. Pido al Señor que les conceda la fortaleza necesaria para afrontar estos momentos de dolor y que sostenga su esperanza con la certeza de la resurrección.

Al término de la celebración exequial, la familia depositará las cenizas de Antonio Bascarán en la capilla-columbario de Nuestra Señora del Carmen, en la basílica de San Juan el Real, donde reposarán en espera de la resurrección final. Descanse en paz.

Javier Suárez es párroco de San Juan el Real