Una sede para la Agencia Estatal de Salud Pública

El Congreso ha situado, por amplio consenso, la puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública –ya contemplada en la ley de 2011– como prioridad para fortalecer la vigilancia epidemiológica, coordinar la red de salud pública ante futuras crisis y avanzar en el estudio de los determinantes sociales, la prevención y la promoción de la salud.

Años atrás, habría habido poco o ningún debate a la hora de ubicar un organismo estatal: la brújula habría apuntado, de modo casi rutinario, a las grandes capitales del país como sedes de una infraestructura de estas características. En los últimos tiempos, sin embargo, cada vez más territorios se reivindican como legítimos destinatarios de la estructura institucional y administrativa del país. La salud pública no es una institución de pasillos, sino una disciplina territorial: se escribe con geografía, desigualdad, ruralidad y ciudades intermedias, costa y montaña, cuencas industriales y comarcas envejecidas. No se gobierna desde un mapa plano, y el país necesita una Agencia que piense el país entero. Y hay varios motivos por los que la candidatura de Oviedo y Asturias emerge como la opción idónea para ubicar la Agencia Estatal de Salud Pública.

Al respecto, merece la pena recordar la capacidad de respuesta de Asturias ante el Covid-19, que puso en evidencia tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, no solo sanitarias sino como sociedad. Entre las respuestas más destacadas estuvo la de Asturias, por su sistema de alertas, su laboratorio de microbiología, su red de vigilancia y sus protocolos de intervención en crisis. A ello se suma una de las mayores redes sanitarias públicas por habitante entre las comunidades autónomas, con salud pública integrada en sus áreas de salud y una Atención Primaria fuerte y un carácter pionero en el enfoque comunitario.

No fue, en todo caso, una fortaleza improvisada: Asturias ha desarrollado durante décadas herramientas de salud pública y comunitaria que conectan indicadores con acción local —el Observatorio de Salud, la orientación comunitaria desde Atención Primaria, formación y modelos formativos exportados a otras comunidades—. Esa cultura organizativa favoreció no solo la movilización de los recursos públicos ante la pandemia y la coordinación de los dispositivos de vacunación, sino que nos permite contar con todo un entramado sanitario, sociosanitario y de investigación fundamental para optimizar la ubicación de un organismo con funciones de promoción de la salud y vigilancia epidemiológica.

En este sentido, la propuesta del pleno del Ayuntamiento de Oviedo es el marco del polo biosanitario de la ciudad, apuesta por el Calatrava como futura sede de la Agencia de Salud Pública, que se integraría junto con la Asistencia sanitaria de los centros de salud, los centros de salud mental y el HUCA, la investigación sanitaria de la FIMBA, la bioincubadora del Principado y las Startups y empresas de biotecnología. Significa también una contribución a la recuperación del barrio de El Cristo-Buenavista que ha sufrido el abandono como consecuencia del traslado de los centros sanitarios al nuevo HUCA. Además, cabe destacar que Oviedo se presenta como referente de ciudad saludable en la Federación Española de Municipios y Provincias, así como en la red de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud, impulsando la modernización de su Plan Local de Salud.

El Gobierno del Principado de Asturias, por su parte, se ha propuesto modernizar el entramado del marco legal vigente con la nueva ley de salud escolar, la ley de salud mental y la ley de salud pública. Este compromiso institucional pleno de las dos principales administraciones se enmarca en se enmarca en la coincidencia unánime de todos los sectores sociales y las fuerzas políticas asturianas en defender la candidatura ovetense y asturiana y el edificio Calatrava como sede idónea para la Agencia Estatal de Salud Pública.

La candidatura de Oviedo y Asturias para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública es, en definitiva, una oportunidad para que el Estado potencie la salud pública desde una comunidad con una tradición acreditada en buenas prácticas en salud pública, una sede lista, el máximo consenso social e institucional y la máxima disposición por parte de las administraciones. Oviedo y Asturias están listas.