Pepe el comunista en las Esclavas

Me entero por la prensa, (casi solo leo este periódico salvo los foriatos, que llamaba, despectivo, el genial Manzanares, a los que sigo, adicto, en la red –NY, Post, Le Monde, Figaro, Guardian…), de que se van, las monjas de clausura conocidas como las Esclavas.

Su templo, en el barrio de Uría, es, sin linderos parroquiales, el urbano que superaba en centralismo a los arraigados de San Isidoro –expreso sentimiento recién por su párroco– San Tirso, Santa María La Real de la Corte y San Juan el Real, que en 1932 tuvo las signaturas en mismo folio de Franco, Primo de Rivera y los futuros significativos ministros Serrano y Sainz Rodríguez.. Las Esclavas quedaron bajo la jurisdicción canónica de San Juan.

Los libros registros eclesiales son transversal fuente auxiliar de historia que, a veces, complementan la fe de la que, por definición, están dotados los públicos. Aledaña y con vistas sobre la actual finca, que ahora abandona la congregación monacal, se encontraba el 19 de Julio de 1936 la Comandancia General Exenta, donde el Coronel Antonio Aranda Mata y el capitán Epifanio Loperena de Andrés engañaron a los dirigentes provinciales del Frente Popular (González Peña, Maldonado…) haciendo creer a la mayoría que apoyaban la República para lo que debían bajar personalmente al cuartel de Milán a distribuir, por sí mismos, armamento a la población civil. Antes, durante y algo luego, hubo tapia a media altura, años cuarenta, separando propiedades y vistas entre religiosas y militares. Después de la guerra incivil se levanta la Iglesia por arquitecto, que conocí fugazmente en la playa de Salinas, Francisco González Villamil, al que debí dar entrada en el callejero. Este profesional fue concejal en corporación anterior a mi padre, del que tomé profundizar en su fabulosa idea del Parque de Invierno, al sur de la ciudad. Al otro lado del mismo histórico solar de Anselmo González del Valle, Olivares, de la pequeña nobleza astur, cuyo chalet se derribó para propiciar el edificio Uría 1 / Toreno 1 que, en corto lapso de tiempo, se conoció por Kotel, la lujosa cafetería en triple oferta de sus bajos, servicios de barra, altillo y terraza. Al lado de nuevo, diluidas competencias de la Comandancia, antes de hecho que Derecho, hasta el diseño urbanístico de la Plaza de España en 1961, bloque conjunto Gobierno Militar y Jefatura Brigada D.O.T.

En los años últimos del siglo fue capellán de las Esclavas el lavianés don José (Manuel Álvarez) Iglesias, Pepe el Comunista. En el mismo banco del oficio dominical de doce, se encontraban cotidianamente los que fueron alcaldes Manuel A. Buylla ("La esfinge señorita" le decían Juan Luis Vigil y un último pasquín del PSOE de la clandestinidad) y Félix Serrano Solares (familiarmente "Felinos") que, según éste, habían conseguido pactar "una misina rápida", para cumplir el precepto, sin homilías retardatarias". El apodo "comunista" le venía desde su antiguo puesto de consiliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica, acróstico HOAC, que ejerció antes otro clérigo famoso, el también canónico Maximiliano Arboleya. A raíz de las huelgas del 62, don José y otros curas de las cuencas fueron tachados de cismáticos por autoridades civiles a los Arzobispos sucesivos m .García Sierra, Lauzurica y Enrique y Tarancón, persecución desmontada por Gabino Díaz Merchán, elevando a don José a la dignidades de Vicario General y a un nombramiento luego inexistente, Prelado de Honor de Su Santidad.

Las Esclavas, con templo central, la mano de don José, acogida de Caritas por la calleja trasera y una residencia de universitarias con entrada también espaldera, consiguieron importante penetración socio ciudadana desde 1949. n