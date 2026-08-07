Marcha verde a nado

«(...)huían de un régimen despreciable que no duda en arrojar a sus propios ciudadanos al abismo con tal de alimentar una siniestra táctica de política exterior.(...)»

S. Garrocho, D, «Casi noventa».

La Tira y Afloja de este periódico, que firman Pablo García y Rogelio Román, suele ser aportación de extraordinario periodismo de calidad y vanguardia. Lector y escribidor he de resaltar especialmente la llamada «OPERACIÓN SALIDA» de 1 de Agosto, donde el fascistoide y viscoso rey marroquí dispara sinfín de cañones de los que salen proyectiles humeantes con jóvenes de atuendos diversos. Es la versión hogaño de la Marcha Verde de 1975 sobre el Sahara Occidental, territorio entonces bajo Administración española, entregada en vergonzoso pacto, nulo de pleno derecho, a Marruecos y Mauritania. En aquellas tensas jornadas, como ahora, un Ministro Asuntos Exteriores ineficaz e impresentable.

Es invasión de suelo español con el antecedente de la famosa Marcha Verde sobre territorio administrado por España, sujeto a descolonización. Entonces el padre del actual monarca alauita, que, no menos autócrata, aprovechaba la enfermedad terminal de Franco para arengar a sus ciudadanos a la ocupación genocida, detrás, durante un primer clarificador instante, de una bandera estadounidense. Esta vez, el oportunismo o simple contrapié, como decíamos los que fuimos tenistas, es la concurrencia de un cierto miedo al lawfare, el desastroso ministro español de A.E. y, una vez más, entreguismo de la parte española a USA, quebrantando la reiterada doctrina internacional sobre el Sahara y, en general, las Descolonizaciones.

En mi primera clase de Derecho Internacional, a punto del ecuador de la carrera, escuché que «los árabes no olvidan y asumen constantemente los antecedentes sufridos». Se aludía al caso del Canal de Suez pero es válido para el Sahara y también para los que no somos musulmanes. Y es que además de todo dicho y escrito estos días sobre cómo restablecer de inmediato la legalidad vulnerada de la frontera ceutí, recuerdo, ahora que muchos se ponen estupendos, una conversación que mantuve en 1976 con Juan Luis de la Vallina Velarde, que se adhería a la Fundación de Alianza Popular, de la que salen los actuales PP y VOX. Juan Luis, al que tuve afecto y respeto críticos, disculpaba a Fraga porque en el programa de Reforma Democrática, Asociación antecedente de AP, figurase la entrega a Marruecos de Ceuta y Melilla: «El mismo Fraga ha debido de retirarlo, aunque, en el fondo, lo pensemos todos, pues el gobierno que lo lleve a efecto afrontará enorme impopularidad». En aquellos entonces también el primer gobierno español de 1975 permitió la entrada varios kilómetros a la tal Marcha Verde y se produjeron acontecimientos cediendo al flagrante chantaje: los nulos Acuerdos de Madrid de 14/11/75 y un ridículo viaje a Rabat del Ministro Solís Ruiz, «la sonrisa del régimen», rebajándose ante Hassan II mientras le suplicaba con el aforismo que se haría famoso, «Majestad ambos somos cordobeses».

En cualquier caso alguien debería asumir responsabilidades de la criminal nueva arenga, de aceptar los varios chantajes de estos años, del centenar de muertos, como muy bien ha resaltado Pedro Silva, y de la pasividad gubernamental patria. n