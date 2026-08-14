Una canguesa en Albania

Durante meses el periodista Javier Neira hizo cabriolas sarcásticas comparando Asturias/Albania. A la vez, los pasquines promaoístas (PCEml, MCE, OPI, PCI, PCTE, ORT...) y aún la revista Pekín Informa archirrepetían que Albania y su dictador Enver Hoxha difundían el Marxismo-leninismo-stalinismo-pensamiento Mao Tse Tung que exhibían supuestas esencias comunistas contra el calificado revisionismo de Nikita Kruchev/Suslov/1956. Los llamados revisionistas y los m-l se unían, sin embargo, en defensa del castrismo/guevarismo o en histórica solidaridad con Vietnam en busca de derrota imperialista yanqui, telón de fondo de la guerra fría. Si el comunismo ortodoxo explosionó su dictadura del proletariado tal razonaba, es un decir, Vladimir Illich, Lenin, se mutaría en dictadura sobre el proletariado y demás clases con los Juicios de Moscú, el feroz dogmatismo, las varias represiones y otros yerros iliberales. El sovietismo ya había mostrado carácter reaccionario e intolerancia; no es menos cierto que las oposiciones desde la izquierda(troskistas de la IV Internacional y otros, maoístas-ml, puros e impuros, guevaristas...) sostenían eslóganes de literatura política monótona, monocorde y un largo etcétera. Brillaban en paralelo intelectuales de cierto acuñado renombre (Althusser, Balibar, Debray, Russel, Luxemburgo, Bujarin, Betlenheim, Marcuse, Koestler, Orwell, los sardos Togliatti y Gramsci, Sartre, Basso...). En medio de papanatismo dialéctico hubo parciales destellos de heroísmo, hogaño diluido en sesudas diferencias entre grupúsculos, calificaciones atomizadas tras el francés Mayo-68, e, incluso, la Praga de ese año. En ocasiones, como sucedió con el FRAP, plataforma exclusiva del PCE m.l., hubo caída en terrorismo, actitud que Lenin consideraba ideología anarquista tal había sufrido su hermano, autor atentado al Zar.

En España o Portugal, donde hubo duraderas dictaduras fascistas, no surgieron popularmente distingos marxistas que impulsaran el desbarajuste de los comunistas tradicionales que llegaron a superar a socialistas y socialdemócratas. Sorprendentemente, el 9/2/77, en la madrileña calle Peligros(Virgen de los Peligros), antes de la legalización española del PCE, Santiago Carrillo me aseguró que las elecciones a celebrar deberían ser ganadas, o aproximarse, por el PSOE pese a que careciesen todavía de buena implantación. Después (77, 78, 82...) la Transición propició logros democráticos. La inflexión positiva fue más de 15/6/77 que la Constitución del 78. El tinetense, Presidente de la República, José Maldonado, supo verlo, clarividente, promoviendo, contra criterios de su propio gobierno, la disolución de las instituciones republicanas, en cuanto se publicitó el recuento del 15-J. El archivo de Maldonado fue entregado al Archivo de Asturias, que de su primitiva ubicación chez Las Pelayas, monjas cuidadoras, pasó a su actual emplazamiento, que dirige magistralmente Concepción Paredes. Años después, otra personalidad clarividente, José, Cheni, Uría Ríos haría que los suyos, Movimiento Comunista (MCA) entregasen al disolverse también su archivo al oficial público asturiano.

Volviendo a la enloquecida espiral Asturias /Albania, inopinadamente en noviembre de 2010 el Parlamento Europeo me comisionó para valorar la petición de entrada de Albania en la Unión Europea(UE). Era pretensión descabellada pues pervivían costumbres, v.g. la Kanun, del siglo XV. Me trasladé de Bruselas a Tirana para varias reuniones (Gobierno albanés, Tribunal Supremo de Albania, Ayuntamiento de Tirana del que entonces era alcalde, Edi Rama, hoy primer ministro...). Dadas las limitaciones de mi primer ictus, hube de pedir desde Tirana ayuda a Eloína, mi mujer, para que me acompañara trasladándose desde Oviedo vía Roma y Nicosia. Trayecto abracadabrante, máxime cuando de vuelta hicimos escala en Atenas, donde era embajador, coordinador semestral de la UE, el eminente diplomático ovetense Miguel Fuertes.

Albania sigue sin entrar en la UE pero, en fin, noviembre 2010: ¡Una canguesa en Albania!