Gracias por querer tanto a Adrián

Van pasando los días y aún no nos lo creemos. No hay un segundo en el que no pensemos en ti, te fuiste en el mejor momento de tu vida y de la nuestra, cuando eras feliz de una manera que creías imposible. Con eso nos quedamos, con la felicidad que transmitías cada día con tu sonrisa, con tus bromas, con tus buenos días. El Fontán, el puesto, el sitio que te vio crecer entre plantas, dormir en la caja del papel y jugar sin descanso, se convirtió en tu día a día. Hiciste de la locura que es un mercado, un sitio lleno de alegría y buenos consejos, como explicar cómo se coloca una terraza, o cómo se supera una ruptura en verano siendo joven. Ayudaste a todo el que pasaba delante del puesto y se paraba para preguntar por los cuidados de las plantas. Escuchaste a los que solo querían hablar, ya fuera del Real Oviedo, del tiempo o del futuro de los puestos, estabas para todos. Ser como eras hizo que el domingo tu puesto fuera un lugar de culto, te tocaba a ti recibir todo el cariño que repartiste en cada conversación y en cada "buenos días". Pero estas palabras no son únicamente para ti, sino que son para agradecer a todas y cada una de las personas que han querido decirte adiós. A las que nos han escrito, llamado, parado por la calle, estado con nosotros . A todos, deciros que estaremos eternamente agradecidos y nunca olvidaremos lo arropados que nos estamos sintiendo. Nos habéis demostrado lo querido, respetado y añorado que es Adrián. Toda su familia, la de sangre y la que se escoge, como decía él, os llevamos en nuestro corazón.

Gracias por quererle.