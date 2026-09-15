Confesión con el peluquero

El ser humano necesita rutinas, ciclos predecibles, estructuras. Las podemos anotar en una agenda de papel o en las alertas del teléfono. O pueden estar totalmente interiorizadas y grabadas en el organismo, del mismo modo que no necesitamos acordarnos de respirar.

Uno de esos hábitos es la visita a la peluquería, asunto en el que las mujeres suelen ser más rigurosas y puntuales. Una mujer no falla al cuidado de sus cabellos como el Sol no falla al amanecer.

Pero la mayoría de los hombres también acuden frecuentemente a su peluquero. Les distingue la cadencia: los hay que van cada quince días, cada mes, cada dos meses... Los hay incluso semanales. Señores que vigilan la longitud de sus pelos con la atención de un juez de línea de tenis. Me los imagino con un carácter moral sólido, casi severo.

Cortarse el pelo es puro ritual. Todo está medido, todo está calculado: la silla, la capa fijada al cuello… La tarea se asienta en años de fidelidad y repetición. Pocos experimentos. No obstante, el peluquero, de profesionalidad absoluta, pregunta por si acaso: “¿Como siempre, no?”. En el 95% de los casos no habrá sorpresas, salvo si el cliente atraviesa una profunda crisis vital y suelta de pronto: “Vamos a probar algo nuevo…”. El peluquero intenta permanecer impasible, pero no puede disimular un trago de saliva. Intuye que detrás de esa innovación hay algo gordo. Tampoco le pasa desapercibido ese nuevo tatuaje en la muñeca. ¿Un divorcio?

No obstante, como digo, lo más probable es que todo transcurra plácidamente por el suave carril de la costumbre. El peluquero orbita en torno a la cabeza como un dron de vigilancia: la mirada concentrada, los cortes que van equilibrando los desajustes del follaje piloso. La banda sonora es el rítmico chasquido de las tijeras, ese “chac chac” junto al oído que es puro ASMR. Pensemos, además, en la muestra de confianza que supone entregarse a un hombre que maneja un acero afilado junto a nuestra garganta, nuestra yugular, nuestra carótida. El peluquero comparte categoría con el cirujano y el piloto de avión.

Además, es capaz de ejecutar su milimétrica labor mientras da palique al sujeto al que trasquila. Este último suele ser el que habla y el peluquero el que escucha, confirma, completa. Es una confesión laica, civil. Hay mucha política: “Se están cargando el país…”. También hay mucho análisis fiscal (“nos joden vivos a impuestos”), mucha microeconomía (“el dinero no llega para nada”), mucho relato veraniego (“este año fuimos a Mojácar”), mucha sociología de género (“ya no se sabe si son tíos o tías…”) y mucha fricción generacional (“estos guajes de ahora no se enteran de nada…”).

Los clientes adolescentes, de hecho, son otra cosa. Llegan, sacan el móvil, enseñan la foto del futbolista y el peluquero replica el “low fade” a la perfección. El jovenzuelo, silencioso y lacónico, musita un “gracias” y abandona el local con su cráneo en forma de brócoli.

A veces pueden surgir incluso oportunidades de estrellato. Hace muchos años, estando yo ya sentado en la butaca, un conocido psicoesteta, dueño del negocio, se me acercó y empezó a sopesar mi melena como si fuera una bolsa de cacahuetes: “Estoy buscando algo así para un anuncio…”. Nunca me llamó, pero no le guardo rencor.