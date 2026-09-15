Un meteorito de ingenio

Pablo Puyol vuelve a la programación de San Mateo con esta comedia disparatada de ambientación apocalíptica, escrita y dirigida por Álvaro Carrero, que también integra el reparto junto a Puyol y Miguel Ángel Martín. Este trío de ases se caracteriza por un humor muy personal que surge de la combinación de situaciones tan absurdas como cotidianas, con un marcado acento andaluz que potencia la vis cómica de unos actores en estado de gracia. Tres grandes amigos se reúnen para acabar sus días juntos ante la inminente amenaza de un meteorito que está a punto de impactar contra nuestro planeta. La personalidad de cada uno de ellos y sus diferentes reacciones serán la materia prima de la que se alimenten los sucesivos gags de esta desternillante comedia.

La extraña petición que Lucas (Miguel Á. Martín), hipocondríaco, excéntrico y aquejado de docefobia (miedo irracional al fin del mundo), hace a sus compañeros, será el punto de partida de una concatenación de infructuosas y simpatiquísimas ocurrencias con las que el depresivo y bloqueado Álvaro Carrero y el eufórico y entusiasta Pablo Puyol tratan de cumplir el último deseo de su amigo, dejándolo cada vez más maltrecho, en una suma de incidentes tan inverosímil como graciosa. Los recuerdos de infancia, los grandes hitos de los 80 y 90, la crisis de la madurez, el compañerismo, la amistad y el sentido de la vida flotarán en el ambiente, mientras estos tres grandes cómicos aguardan al meteorito con una espectación desorbitada, que nos traslada al reciente fenómeno del eclipse. Una función con un ritmo impecable y una composición escénica surgida de un trabajo de improvisación, que sabe sacar el máximo partido a todos los elementos y que transmite el buen rollo que hay entre ellos y un disfrute que se contagió al público, que aplaudió entusiasmado.