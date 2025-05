El jurado de los Premios "Princesa" de Asturias de los Deportes, abrumado por "el alto nivel de los candidatos" a ganarlo

El ganador del Premio "Princesa" de Asturias de los Deportes de 2025 se conocerá mañana después de que el jurado se haya puesto de acuerdo para elegir a una de las muchas candidaturas que se van a defender hasta los instantes previos a dar a conocer el resultado. Los integrantes de este jurado se reunieron por primera vez esta misma mañana, con un elenco al que se ha sumado gente como la exjugadora de waterpolo Jennifer Pareja o el director del Diario Sport, del mismo grupo editoral que LA NUEVA ESPAÑA, Joan Vehils.

Jennifer Pareja, una de las pioneras de la selección española de waterpolo, que dio la campanada en los Juegos Olímpicos de 2012 logrando una medalla de plata, un equipo que además no ha dejado de dar alegrías al deporte español desde entonces, reconocía el "privilegio" que supone para ella estar en ete jurado: "Estoy muy contenta de estar aquí, soy novata, y es un privilegio, un orgullo, siempre he visto estos premios como súper especiales, trascienden a los resultados deportivos".

El secretismo sobre las candidaturas que aspiran a llevarse el galardón es absoluto, pero los miembros del jurados, que atendieron a los medios antes de la primera reunión, aseguran estar abrumados tanto por el nivel como por lo bien preparadas que están: "Las candidaturas están muy preparadas, hay gente de muchísimo nivel, así que el debate está servido. Estamos abiertos a debatir, vamos a escuchar diferentes puntos de vista y buscar al mejor o a la mejor", aseguraba Pareja, que reconocía tener una díficil papeleta para decantarse: "Todos me gustan y solo puede quedar uno".

En su caso, que procede de un deporte como el waterpolo, de los considerados minoritarios, atenderá precisamente a estos, aunque sin olvidar que "el esfuerzo es el mismo": "Reivindico siempre, no para estos premios, sino en el deporte en general a los deportes minoritarios, pero también a los mayoritarios, todo es deporte y el esfuerzo es el mismo".

Sobre su trayectoria como jugadora y lo que ha supuesto el waterpolo tanto en el deporte español en general y en el femenino en particular, Pareja explicó que se trata de "un caso de súper éxito en nuestro país": "Empezamos con 700 licencias en España, yendo a unos Juegos Olímpicos, logramos una medalla de plata, el panorama del waterpolo femenino cambió, las niñas querían practicarlo, sí que fuimos las pioneras pero luego ha habido un equipo que se ha mantenido durante todos estes años, siguen en el podio, acaban de ser campeonas olímpicas, así que el warterpolo femenino es un deporte de referencia, haber formado parte de esa historia para mí es importante".

Un momento especial fue, sin duda, el de los Juegos de Londres, momento en el que se produjo un cambio importante: "En Londres fue la primera vez con más medallas femeninas que masculinas, hay fue el boom del deporte femenino, hasta entonces no habíamos tenido los medios para estar ahí y a partir de entonces ha habido una evolución brutal. Lo hemos visto con el fútbol femenino, con todos los deportes practicados por mujeres, que empezamos a hacernos un hueco donde nos merecemos; no nos están regalando nada, pero sí que se está trabajando para que el deporte femenino tenga lo que tiene que tener".

En su caso, el contacto con el deporte fue de una manera casual y a iniciativa de sus padres para resolver un problema: "Empecé a hacer natación porque tenía pánico al agua, me llevaron mis padres, se me daba bien, pero mis amigas empezaron a jugar a waterpolo, y yo dije con toda mi cabezonería que dejaba la natación para jugar al waterpolo y empezó a salir todo bien".

El próximo premiado con el "Princesa" de los Deportes tiene que tener para Pareja tres cosas: "Se premia al deporte que forma, transforma y emociona, las tres cosas, no solo los logros".

Otro de los que debutan es Joan Vehils, director del Diario Sport, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, que reconoce haber venido a Oviedo "con mucha ilusión": "Hemos tenido una reunión previa, hay muchas candidaturas muy potentes. Es muy bonito verlo y desde dentro te das cuenta de que son unos premios y un jurado muy preparado, las candidaturas están muy preparadas, muy elaboradas, no se vota porque sí", explicaba.

Todo ello le lleva a sacar una conclusión: "Realmente sale ganador el que se lo merece, no hay influencia externa". Vehils reconoce tener a sus favoritos, aunque se abre a ser convencido: "Yo llego con dos o tres de las candidaturas presentadas que me parecen excelentes, pero tengo ganas de escuchar los argumentos del resto del jurado, yo las mías las voy a mantener pero veremo a ver si me hacen cambiar de opinión".

Uno de los habituales en el jurado de los Premios "Princesa" de los Deportes es el campeón olímpico de ciclismo en ruta, el ovetense Samuel Sánchez, que llegaba a la reunión preparado para "discutir y dilucidar". Samuel incide en que "la calidad de los candidatos es alta, el premio estará reñido, como lo está siempre". Y es que "siempre impone el nivel de los nombres que hay", añadía.

Para él, como asturiano, los Premios "Princesa" son "motivo de orgullo": "Presumes de asturianía, de ovetense, por tener a todas estas personalidades en casa". El campeón olímpico celebra además la particularidad de este galardón: "Lo bonito es que no es solo un día, sino que hay muchos eventos, desde que se anuncia el galardonado empieza todo; es lo que diferencia este premio de otros".

Samuel Sánchez no desvela si barrerá para casa, es decir, para el ciclismo, su deporte, aunque anunca que más tarde o más temprano tocará reconoce a una generación que está dando mucho que hablar: "Estamos viviendo en el ciclismo una época dorada, con nombres propios que están volviendo a crear esas expectativas de ser los mejores ciclistas de su generación, hay ciclistas muy dominadores, como Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, muy buenos, sino es este año en algunos próximo esperemos ver a uno de estos como candidato porque se lo merecen".

El jurado, al completo, está formado por: Teresa Perales (presidenta), Paloma del Río (secretaria), Teresa Bernardas, Carlos Carpio, Joaquín Folch-Rusiño, Vicente Jiménez, Santiago Nolla, Jennifer Pareja, Edurne Pasabán, Samuel Sánchez, Sitapha Savané, Alberto Suárez, Joan Vehils y Theresa Zabell.