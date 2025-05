Iturbide acoge el "Princesa" como un premio a la fotografía mexicana

Graciela Iturbide (Ciudad de México, 1942) ha acogido el premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2025 como un reconocimiento a la fotografía mexicana. "Este premio recompensa no solo mi obra individual, sino el conjunto de los artistas fotográficos de México›, afirma en una nota de agradecimiento difundida ayer por la Fundación Princesa de Asturias.

"Con enorme alegría recibí la noticia de que se me concedió el premio ‘Princesa de Asturias’ de las Artes 2025. Me honra y me enorgullece y, por ello, siento una profunda gratitud hacia la Familia Real, el jurado del premio y, en general, hacia España, un país que me es cercano al corazón", escribe la fotógrafa.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas y una obra en la que destacan sus series sobre los pueblos indígenas de México, la artista está considerada una de las grandes maestras vivas del retrato fotográfico contemporáneo.

El "Princesa" de las Artes llega con una larga carrera y decenas de reconocimientos a sus espaldas, empezando por el premio "Hasselblad", el más importante de los que se otorgan en fotografía, que recibió en 2008. También cuenta con el "Eugene Smith Memorial Foundation" (1987), al Gran Premio del Mois de la Photo de París (1988), el Gran Premio Internacional del Museo de Fotografía de Hokkaidô (1990 ), el Nacional de Ciencias y Artes, Ciudad de México (2008) y con los doctorados honoris causa por el Columbia College Chicago y por el San Francisco Art Institute.

Amante del cine y la escritura desde la infancia, Graciela Iturbide se inició en el estudio de la fotografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de México. Allí se convirtió en discípula de Manuel Álvarez Bravo, al que acompañó en sus trabajos, como asistente, y con quien se familiarizó con el entorno rural de México.

En esos primeros años, desde 1978, comisionada por el Archivo Etnográfico del Instituto Nacional Indigenista de México, realiza su impresionante y popular serie sobre el pueblo seri, un grupo de pescadores nómadas del desierto de Sonora, cerca de la frontera con Arizona. Posteriormente dedicó otra al pueblo de Juchitán, en Oaxaca, que culminó con la publicación del libro "Juchitán de las Mujeres", con textos de Elena Poniatowska.

Graciela Itubide recibirá el "Princesa de las Artes", con el resto de los galardonados de esta edición, en la ceremonia que se celebra a finales de octubre en el teatro Campoamor de Oviedo.