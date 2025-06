Elena García Armada, ingeniera industrial, experta en robótica: "Es complicado que la IA llegue a tener intuición"

La ingeniera Elena García Armada (Valladolid, 1971) es una de las máximas autoridades en España en robótica, creadora del primer exoesqueleto pediátrico para niños con problemas de movilidad.

¿Cuál es, en una visión amplia, el momento que vive ahora esta última revolución tecnológica?

Estamos en una nueva revolución industrial con características comunes a otras, como la incertidumbre que siempre genera, pero un poco diferente, porque aquí no hay un tecnología clave, confluyen varias. La IA no es la única. También confluye tener a disposición ingentes cantidades de datos, que la IA puede procesar, y la conectividad con las personas. Este es el círculo que hace que se expandan las capacidades de esta revolución. Se van a producir cambios, y se trata de canalizarlos con una legislación adecuada que permita un progreso social y que no nos genere otras alarmas. Porque si utilizamos todas las capacidades de las tecnologías que confluyen, el progreso puede ser exponencial.

¿Dónde lo notaremos más?

En muchos. En el de la salud ya lo estamos viendo. Vemos cómo la tecnología puede ayudar a los pacientes en sus domicilios, vemos cómo la IA puede hacer ensayos clínicos en la nube. El potencial para mejorar la calidad de vida, la salud, es enorme.

¿Hasta dónde delegaremos en las máquinas? ¿La conducción, por ejemplo?

El coche autónomo es un un ejemplo de todo lo que se puede hacer, pero luego siempre hay un punto en que hay una toma de decisión que no es tan lógico-matemática y que requiere habilidades humanas como la intuición. Una persona es capaz de interpretar una señal tumbada en el suelo y la máquina, no. Siempre va a haber situaciones en las que hay un aspecto de la inteligencia humana que la artificial, hoy por hoy, no produce. ¿Llegará a reproducir creatividad, emoción, intución? Es complicado.