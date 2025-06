"Las recetas del mundo de ayer ya no valen para hoy"

Pol Morillas i Bassedas es director de CIDOB (Centro Internacional de Asuntos Exteriores de Barcelona). Es politólogo, doctor en Ciencia Política por la Autónoma de Barcelona y Máster por la London School of Economics. Es su primer año en los Premios.

-En este momento de gran crisis. ¿Los temores son mayores o menores que en las crisis anteriores de finales del pasado siglo y comienzos de este?

-La novedad es que los fundamentos del orden internacional se tambalean al mismo tiempo que, por ejemplo, otras dinámicas que nos parecían un destino compartido, como la globalización, donde ahora vemos una gran fragmentación. En especial desde el regreso de Trump, se antepone la confrontación a la colaboración en el comercio libre. Pero suceded lo mismo en Seguridad y Defensa. Aumenta la conflictividad en muchas partes del mundo, y aunque hablamos de Gaza y Ucrania como si fueran las úmnicas guerras, en realidad no lo son. Nunca hubo mayor conflictividad ni mayor catástrofe humanitaria en África como ahora. Si a ello sumamos la crisis de la gobernanza institucional, la sensación de ansiedad por el estado del mundo es comprensible.

-¿Cómo se resuelve, una crisis mayor y un nuevo orden o un calmado progresivo?

-No hay que llegar al extremo de decir que se avecina una nueva Guerra Mundial. Ni una nueva Guerra Fría. Esos periodos del pasado no nos valen en el presente. Las dinámicas son muy distintas. Por ejemplo, las dos principales potencias, Estados Unidos y China, siguen comerciando, y tienen interdependencias mutuas, hasta el extremo de que hoy en un día comercian lo que antes comerciaban en todo un año. por lo tanto, hay una gran diferencia entre el mundo de hoy y el de ayer. Y aquellas recetas ya no determinan nuestro presente. Lo positivo es que esos condicionantes están mucho más imbricados y son quizás también una malla de contención.

-¿La globalización económica como salvavidas?

-A de pesar de la guerra comercial, es mucho más una amenaza que una activación, y es el propio Donald Trump el que la pone en pausa para negociar. Entonces, todo ello genera incertidumbre pero no rompe la dinámica globalizadora. Las otras crisis, las del cambio climático, la energía atómica.. Requiere un abordaje transnacional. Estamos en un momento muy disonante en el que parece que reina el poder de las naciones pero las crisis son de naturaleza transnacional.