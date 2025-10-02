Máscaras del Museo de Antropología de México inspiran el talento más joven para acercarlo a los premios "Princesa de Asturias"

Los premios "Princesa de Asturias" ya calientan valores creativos para enganchar a los más jóvenes a las distintas actividades pensadas para arropar las distintas categorías. Una de ellas tuvo ayer una suerte de experiencia piloto para la iniciativa "Premios en obras", una serie de talleres de creación colectiva que darán lugar a cuatro propuestas artísticas vinculadas con el trabajo de Gabriela Iturbide, Douglas Massey, Byung-Chui Han y el Museo Nacional de Antropología de México, que ayer "abrió" sus puertas en el taller del artista Pablo de Lillo en Oviedo para que un grupo de niños guiados por el creador diseñaran sus propias máscaras a partir de piezas de la galardonada institución mexicana.

Escolares voluntarios del colegio público Gesta mostraron su ímpetu artístico alrededor de una mesa de trabajo. Mateo, Juan, Imanol, Juanes, Artém, Leo y Alberto se aplicaban con las herramientas de trabajo para dar vida a máscaras que en sus pasos finales adquirían color gracias a las buenas artes de un Pablo de Lillo que convertía con un rodillo y unos cartones una explosión de color verde en capas de quita y pon. El artista tiene amplia experiencia ya en organizar talleres en su estudio, de donde saldrán obras intuitivas y espontáneas que se expondrán al color de los premios en la fábrica de La Vega.

De Lillo, acompañado de los jóvenes artistas. | IRMA COLLÍN

El monotipo es una técnica de estampación que produce una impresión singular usando pintura y grabado. Y que "siempre consigue resultados interesantes. Los chavales, además, con un tema como son las máscaras siempre tienen mucha referencia aparte de lo que sea el propio museo de antropología, como es este caso".

Se trata de que "jueguen y que prueben. Son críos de 11 años que están ahí involucrados. La cuestión es darles un punto de apoyo interesante para ellos y para que después no te lleguen a los 20 minutos diciendo ‘ya acabé o me aburro’. Eso hay que tenerlo muy controlado, hay que motivarlos. Y sobre todo los motivas con la técnica y con un resultado con el que se van a sorprender a sí mismos por lo que han hecho. Las máscaras dan mucho juego universal para los rituales, para las fiestas, para la vida y la muerte, siempre está presente la máscara, es un arquetipo que no perece, que acompaña a toda la trayectoria de la historia del hombre". Entre los artistas está su hijo Juan, que define con claridad lo que le parece la experiencia: "Mola mucho". ¿Es muy exigente el maestro? "Bueno, aquí no, pero en casa sí". Y vuelve a la acción con su máscara para darle los últimos retoques. El arte reclama su atención.

Mendoza se reunirá con 1 50 clubes de lectura el día 20

Eduardo Mendoza, premio "Princesa de Asturias de las Letras", mantendrá un encuentro con más de 150 clubes de lectura vinculados a bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra dentro de la "Semana de los Premios". Será el 20 de octubre, a las 19.00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Mendoza mantendrá un encuentro con el público el 22 de octubre, a las 19.30 horas, en el Niemeyer de Avilés.