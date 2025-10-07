Ochenta actividades, con protagonismo de Eduardo Mendoza y Graciela Iturbide (que charlará con Iñárritu), en la Semana de los Premios Princesa de Asturias
Una lona gigante con una foto de la mexicana, galardonada en Artes, cubrirá la fachada de Unicaja en la Escandalera, en Oviedo, para anunciar su gran exposición en La Vega y Douglas Massey visitará el Archivo de Indianos en Colombres
Los Premios "Princesa de Asturias" vuelven a la "normalidad", en palabras de su directora, Teresa Sanjurjo, y eso se traduce en ochenta actividades repartidas por Oviedo, Gijón, Avilés, Colombres y San Martín del Rey Aurelio, una docena de conferencias y encuentros con el público de los premiados que incluyen un mano a mano entre el oscarizado director Alejandro González Iñárritu y su compatriota, premio de las Artes de este año, Graciela Iturbide, espacios dedicados a la música, el yoga y las artes en la Fábrica de Armas y algunas instalaciones destacadas como la lona gigante que desde el próximo viernes cubrirá la fachada de Unicaja en la plaza de la Escandalera anunciando la exposición de la fotógrafa premiada que se podrá ver en la Fábrica de La Vega.
La normalidad a la que se refirió este martes Sanjurjo, en la presentación de las actividades, es el fin del programa especial que el año pasado conmemoraba los diez años de presidencia de honor de la primogénita de los Reyes en la Fundación Princesa, sumado a los otros diez de reinado de su padre, Felipe VI. Cerrado el ciclo extendido que el año pasado prolongó las actividades a dos semanas, sumó a premiados de otros años y trasladó actos a lo largo de todo el calendario 2024/25, en esta ocasión vuelve el modelo de Semana de los Premios corta. Serán diez días desde la inauguración del complejo en la Fábrica de La Vega hasta la entrega del Pueblo Ejemplar a Valdesoto, el 25 de octubre, un día después de la ceremonia de entrega de los galardones en el teatro Campoamor. La costumbre de recuperar a protagonistas de otras ediciones parece, en todo caso, que se ha incoporado a las prácticas habituales de la Fundación, ya que, anunció Teresa Sanjurjo, este año volverá Hugh Herr, el ingeniero y biofísico británico célebre por su diseño de piernas biónicas, que protagonizará también algunos actos.
Al programa le quedan todavía ajustes finales, explicó la Fundación, entre ellos la posibilidad de que la tenista Serena Williams, premio de los Deportes, protagonice un acto en Asturias. Con la agenda de la deportista todavía abierta, este encuentro, de producirse, se anunciará en próximos días.
Del resto de la programación que la Fundación Princesa ha preparado destacan, algunos de los premiados más activos en cuanto a actividades, el de las Letras, Eduardo Mendoza, cuya "generosidad" a la hora de involucrarse en estos encuentros alabó Teresa Sanjurjo, la citada Graciela Iturbide, Mary-Claire King y el sociólogo douglas Massey, cuyos trabajos en migraciones se podrán en relación con la diáspora asturiana a través de un encuentro en el 22 de octubre en el Archivo de Indianos de Colombres en una charla moderada por Santiago González Romero, director de la institución, y con Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Massey también tendrá su charla pública en la Fábrica de la Vega el 22 de octubre; Mendoza protagonizará los dos encuentros que ya se habían anunciado (con los clubes de lectura el día 20 en el Calatrava, en Oviedo, y con el presidente del gremio asturiano de libreros, Rafael Gutiérrez, el 22 en el Niemeyer); Iturbide se reunirá con el público en la Fábrica de la Vega el día 20 en charla con el editor Ramón Reverté y el 22 con Iñárritu en el Jovellanos, moderados por el escritor Jorge Volpi; el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han dará una conferencia el día 21 en el Jovellanos presentado por el profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo Javier Gil; Mario Draghi se verá con estudiantes de Economía el 22 de octubre en un formato similar al de la genetista Mary-Claire King con los de Medicina, en charla con el catedrático Xosé Antón Sárez el día 23. King tendrá una presencia muy activa, porque también se reunirá con los estudiantes del programa "Toma la palabra", tendrá coloquio en La Vega con el doctor Cabanillas el día 21 y charla sobre su trabajo con las Abuelas de la Plaza de Mayo en el Jovellanos el día 22.
El resto del programa se concentra en las naves acondicionados por la Fundación Princesa durante los premios en La Vega, con actividades puntuales en otros emplazamientos, como una exposición de Iturbide en el Pozo Sotón. Dentro de la Fábrica de Armas el público se encontrará actividades como una churrería-librería inspirada en el mundo de Mendoza, que también inspirará varios conciertos y actividades de karaokes, dos murales realizados por María Peña Coto y Greta von Richthofen homenajearán a Serena Williams más allá de lo deportivo y además del programa de cine o la participación en talleres colaborativos, los visitantes tendrán ocasión de relajarse y meditar inspirados por Byung-Chul Han, que también alienta el concierto "Alas para pensar", con las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz y textos y poemas recitados por la cantante, actriz y miembro del jurado de los Premios Christina Rosenvinge.
¿Cuándo se pueden conseguir las entradas para asistir a la actividades?
La programación completa de La Semana de los Premios se puede consultar ya en la web de la Fundación y el sistema de reserva de entradas tendrá dos turnos. Para las actividades que se desarrollen entre los días 16 y 19 de octubre el canal web de la Fundación Princesa se habilitará el 11 de octubre a las 10.00 horas. Para las actividades que se desarrollen entre el 20 y el 25 de octubre la reserva de entradas se habilitará a partir del sábado 18 de octubre a las 10.00 horas. La gran demanda por parte del público y la limitación de aforos llevó también este martes a Teresa Sanjurjo a hacer una llamada a la colaboración de los espectadores para que liberen las entradas si no van a acudir, "aunque sea en el último momento", para evitar las "sillas vacías".
La presencia de Leonor
Durante la presentación de la programación de las actividades culturales de los Premios Princesa, la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, también se refirió, a preguntas de los periodistas, al protagonismo que tendrá la Princesa Leonor en el acto de entrega de los Premios, tras la incertidumbre generada el año pasado cuando fue ella, y no su padré, quien convocó los galardones que se entregarán el próximo día 24. "Los pasos que va dando la Casa Real sobre el mayor protagonismo de la Princesa son cuestión de la Casa", zanjó Sanjurjo. Que la heredera asuma todo el protagonismo en la ceremonia sucedrá "cuando lo decidan sus padres", insistió. La voluntad de los Reyes, admitió en todo caso, "es hacer algo muy progresivo, muy suave". Teresa Sanjurjo también recalcó que Doña Leonor se encuentra actualmente "un plena fase formativa, muy exigente".
Premios Princesa de Asturias 2025 — Agenda cultural
Instalaciones y exposiciones (16–25 de octubre)
Lona fotográfica gigante — Graciela Iturbide
La obra Ojos para volar, impresa en una lona gigante instalada en la sede del banco Unicaja, en la Plaza
de la Escandalera de Oviedo, anunciará la exposición Graciela Iturbide: España y México, la exposición
que podrá visitarse durante la Semana de los Premios en la Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo),
compuesta por 173 fotografías seleccionadas por la galardonada con el Premio de las Artes.
InstalaciónOviedo10–25 oct
Edificio Unicaja, Plaza de la Escandalera (Oviedo)
Exposición — Graciela Iturbide: España y México
173 fotografías de Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, seleccionadas por la propia autora, podrán verse en una exposición donde el hilo conductor es España y México: algunas de sus obras mexicanas más icónicas se complementarán y dialogarán con fotografías inéditas tomadas por la artista en España.
ExposiciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Nave Cañones-Sánchez del Río (Oviedo)
Rara avis es una instalación audiovisual inmersiva concebida como homenaje a la obra de Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. En ella, el artista Aníbal Santaella evoca el universo simbólico de los pájaros, un motivo fundamental en la obra de la premiada, para la que las aves representan libertad e independencia.
InstalaciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Nave de Residuos (Oviedo)
“Premios en obras” — Talleres de creación colectiva.
Espacio expositivo en el que se mostrarán las obras realizadas en talleres de creación colectiva llevados a cabo con distintos grupos sociales como homenaje a Graciela Iturbide, Byung-Chul Han, Douglas Massey y el Museo Nacional de Antropología de México, galardonados con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, de Comunicación y Humanidades, de Ciencias Sociales y de la Concordia, respectivamente.
InstalaciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Almacén Comercial / Espacios anejos (Oviedo)
La sociedad del descanso — Espacio de reflexión contemplativa.
En el pensamiento de Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, la reflexión y el reposo son esenciales para recuperar la profundidad perdida en una sociedad obsesionada con la productividad. Como en el cuidado de un jardín, solo a través del silencio y la pausa puede el ser humano reencontrarse consigo mismo y abrir espacio para una relación más auténtica y empática con los otros. En este espacio se desarrollarán, además, actividades relacionadas con aspectos esenciales en la obra del galardonado.
InstalaciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Nave Taller (Oviedo)
Karaoke Gran Sugrañes
El «Karaoke Gran Sugrañes» es un espacio expositivo dedicado a Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Inspirado en el local de hostelería con el que soñaban los inolvidables personajes de su popular novela Sin noticias de Gurb, con pinceladas de otros locales descritos en sus libros, servirá, además, como espacio para albergar actividades alrededor de la trayectoria del galardonado.
InstalaciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Nave Fundiciones (Oviedo)
Libros como churros — Librería-churrería
Inspirada en los locales que pueblan sus novelas, donde la vida cotidiana y el humor conviven con la literatura, esta instalación ofrecerá tanto la posibilidad de disfrutar de la lectura de las obras de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 y otros galardonados, como de compartir momentos de encuentro alrededor de un tradicional churro. Además, servirá como espacio para otras actividades relacionadas con el galardonado.
InstalaciónOviedo18–19 oct
Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo)
Genes que curan. Exposición de trabajos del programa cultural «Toma la Palabra».
El público que camine por las calles de la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo podrá disfrutar de una selección de dibujos realizados por estudiantes de Primaria participantes en la actividad «Genes que curan» del programa cultural para centros educativos «Toma la Palabra», organizado por la Fundación Princesa de Asturias.
ExposiciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo)
Mi camino del cole. Exposición de trabajos del programa cultural «Toma la Palabra».
Una intervención artística de Israel Sastre sobre algunos de los trabajos realizados por alumnos (de 1.º a 4.º de Primaria) participantes en la actividad «Mi camino del cole» del programa cultural para centros educativos «Toma la Palabra», organizado por la Fundación Princesa de Asturias, podrá verse durante la Semana de los Premios en la nave Antesala de Almacén de la Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo.
ExposiciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Antesala de Nave Almacén (Oviedo)
Muralistas
Las muralistas María Peña Coto y Greta von Richthofen crearán dos obras que homenajean la figura de Serena Williams en su faceta de mujer afrodescendiente que ha roto numerosos estereotipos en el mundo del tenis profesional. Más allá de su extraordinaria carrera deportiva, se pretende destacar su labor de compromiso con diversas causas sociales.
InstalaciónOviedo16–25 oct
Fábrica de Armas de La Vega — Pasillo Nave Almacén (Oviedo)
Horarios de visita — Espacios FPAbrica
17 y 20–23 oct: tarde 16:00–21:00 · 18, 19, 24, 25 oct: 11:00–14:00 y 16:00–21:00.
Info útilOviedo
Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo)
📅 Martes 7 y miércoles 8 de octubre
Oviedo
Hacer lento, manos de lana. «Premios en obras». Talleres de creación colectiva.
16:00–20:00
Fábrica de Armas de La Vega — Almacén Comercial (Oviedo)
La artista Irene Trapote fue la guía de un trabajo colaborativo que ha dado como resultado una gran pieza de lana de oveja xalda asturiana. Este proyecto toma como trasfondo la noción de recuperar los haceres tradicionales como vía de escape a las dinámicas contemporáneas de lo acelerado y productivo, un concepto enlazado con algunos de las ideas que explora la obra de Byung-Chul Han.
📅 Jueves, 16 de octubre
Oviedo
Inauguración de la FPAbrica: Apertura de la exposición Graciela Iturbide: España y México.
Fábrica de Armas — Nave Cañones (Oviedo)
Acceso: inscripción web
La FPAbrica abre sus puertas con una visita guiada a la exposición Graciela Iturbide: España y México guiada por Beatriz Mackenzie, comisaria de la muestra.
Picante pero sabroso — Concierto
20:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
La tradición musical de México —rica, variada, sabrosa y picante (por citar la popular canción La llorona)— será el mapa de carreteras de esta road movie musical. Una banda de siete músicos comandados por el guitarrista Emilio Ribera, repasará piezas originarias de distintos lugares de México.
📅 Viernes, 17 de octubre
Oviedo
El método Williams — Cine
19:00
Fábrica de Armas — Nave Artes y Oficios (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Alas para pensar — Concierto
19:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, posee dos flügel, dos pianos de cola, y los compara con dos alas con las que eleva sus reflexiones filosóficas. Así lo describe en una analogía recogida en su libro La tonalidad del pensamiento. Con esa idea, las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz interpretarán un repertorio de piezas que el propio Han menciona como inspiradoras para su pensamiento y su obra. La música, escritora, actriz y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 Christina Rosenvinge será la encargada de entrelazar con esas piezas textos del propio galardonado y poemas subrayados por el filósofo como importantes en su trayectoria.
Boleros para buscar el Golden Gate — Concierto-karaoke
21:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
En una de las escenas más divertidas de Sin noticias de Gurb, la popular obra de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, el protagonista de la novela y el dueño de un restaurante chino emprenden la búsqueda del Golden Gate por las calles de Barcelona mientras juntos cantan algunos boleros. Imbuyéndonos del optimista espíritu del alienígena y el hostelero, emprenderemos nuestra particular búsqueda del afamado puente con una noche de canciones del género. Santi Alverú ejercerá de maestro de ceremonias y animará al público a atreverse a cantar.
📅 Sábado, 18 de octubre
Oviedo
Aire compartido — Respiración profunda (La sociedad del descanso)
10:30
Fábrica de Armas — Nave Taller (Oviedo)
Acceso: inscripción web
En su ensayo En el enjambre, Byung-Chul Han señala que «la hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y ser ella misma. Se percibe solo ruido, sin sentido, sin coherencia». Esta práctica de respiración profunda se plantea como vía de retorno a la corporalidad en un mundo digitalizado. La respiración consciente se convierte en un microritual colectivo para recuperar la presencia y la comunidad. Aquí, el aire compartido es símbolo de vínculo y vitalidad.
Proyecto Gurb — Juego alienígena
11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00
Oviedo: El Fontán, Estación El Vasco (Gascona), Univ. Oviedo, Plaza del Paraguas, Museo Arqueológico y Fábrica de Armas
Acceso: inscripción web
Los extraterrestres protagonistas de Sin noticias de Gurb, la genial novela de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de la Letras 2025, andan perdidos por Asturias provocando todo tipo de situaciones estrambóticas. Tal vez porque estás sugestionado por las noticias de avistamientos y aterrizajes interplanetarios en Asturias, tal vez porque te gustan los churros o porque has leído demasiados cómics de Lolita Galaxia, sientes el impulso de salir a participar en este juego familiar lleno de sorpresas en el que deberás ayudar al protagonista de la novela a encontrar a un Gurb de nuevo perdido.
Hacer lento, manos de lana. «Premios en obras». Taller de creación colectiva.
10:30–13:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén Comercial (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Taller de creación con lana de oveja xalda, dirigido por la artista Irene Trapote. La actividad se enmarca en el programa cultural en torno al filósofo Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. La propuesta invita a detenerse, contemplar y crear colectivamente, en diálogo con las ideas del pensador.
Máscaras, personas y espectros. «Premios en obras». Taller de creación colectiva.
11:00–12:30
Fábrica de Armas — Espacio Intersticial (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Taller enfocado al público infantil con el artista Pablo de Lillo en el que ha enseñado a realizar máscaras inspiradas en algunas piezas del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Las máscaras trabajadas por niños en el taller forman parte de la obra ya instalada en el espacio.
Altar de los anhelos. «Premios en obras». Taller de creación colectiva.
11:30–13:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén Comercial (Oviedo)
En este taller de pintura, guiado por el artista Toño Velasco, los asistentes podrán plasmar e integrar sus anhelos a la instalación «Altar de los anhelos». La propuesta busca dar forma colectiva a experiencias y esperanzas a través del arte, tomando como referencia el trabajo del sociólogo Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, sobre los exvotos de migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Música para jardineros. Loa a la tierra. Concierto.
12:00
Fábrica de Armas — Nave Taller (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Imaginado como un jardín sonoro, este concierto comentado pretende sembrar en el espectador la semilla de la curiosidad por conocer la filosofía de Byung-Chul Han. A través de breves citas de sus obras – especialmente La tonalidad del pensamiento y Loa a la tierra–, el programa se entreteje con repertorio especialmente seleccionado para ilustrar desde el piano la fascinación de Han por el jardín, las flores y la conexión con la tierra. Una evocación musical del jardín como espacio íntimo de calma, trascendencia y resistencia frente a la ferocidad del mundo moderno.
Picante pero sabroso — Concierto
13:30 · 21:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
La tradición musical de México —rica, variada, sabrosa y picante (por citar la popular canción La llorona)— será el mapa de carreteras de esta road movie musical. Una banda de siete músicos comandados por el guitarrista Emilio Ribera, repasará piezas originarias de distintos lugares de México, país con un peso específico en esta edición de los Premios Princesa de Asturias con varios galardonados de esa nacionalidad, como Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología, y otros como Douglas Massey, cuya obra académica ha profundizado en algunos aspectos de la sociedad del país norteamericano.
Jazz extraterrestre — Conciertos
18:00 · 19:30 (Nave Fundiciones)
Fábrica de Armas (Oviedo)
Acceso: inscripción web
El saxofonista Jorge Viejo dirigirá estos conciertos inspirados en Gurb, el famoso personaje de una de las obras más conocidas de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025.
La sociedad del cansancio — Cine
19:00
Fábrica de Armas — Nave Artes y Oficios (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Alas para pensar — Concierto
19:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, posee dos flügel, dos pianos de cola, y los compara con dos alas con las que eleva sus reflexiones filosóficas. Así lo describe en una analogía recogida en su libro La tonalidad del pensamiento. Con esa idea, las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz interpretarán un repertorio de piezas que el propio Han menciona como inspiradoras para su pensamiento y su obra. La música, escritora, actriz y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025 Christina Rosenvinge será la encargada de entrelazar con esas piezas textos del propio galardonado y poemas subrayados por el filósofo como importantes en su trayectoria.
Boleros para buscar el Golden Gate — Concierto-karaoke
21:30
Fábrica de Armas — Nave Fundiciones (Oviedo)
Acceso: inscripción web
En una de las escenas más divertidas de Sin noticias de Gurb, la popular obra de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, el protagonista de la novela y el dueño de un restaurante chino emprenden la búsqueda del Golden Gate por las calles de Barcelona mientras juntos cantan algunos boleros. Imbuyéndonos del optimista espíritu del alienígena y el hostelero, emprenderemos nuestra particular búsqueda del afamado puente con una noche de canciones del género. Santi Alverú ejercerá de maestro de ceremonias y animará al público a atreverse a cantar.
📅 Domingo, 19 de octubre
Oviedo
Silencio en la tierra. Meditación guiada. La sociedad del descanso.
10:30
Fábrica de Armas — Nave Taller (Oviedo)
Frente a la lógica del rendimiento que critica Byung-Chul Han en su filosofía, esta sesión de meditación guiada se presenta como un acto de resistencia a la autoexigencia, una pausa radical para volver al silencio y al descanso. Los participantes serán invitados a habitar un tiempo sin objetivos en un gesto de quietud compartida. Sentados, en contacto con el suelo, símbolo de raíz y estabilidad, se recuerda la enseñanza de Loa a la tierra de que solo arraigados en lo concreto podemos reconquistar la vida.
Proyecto Gurb — Juego alienígena
11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00
Oviedo: El Fontán, Estación El Vasco (Gascona), Univ. Oviedo, Plaza del Paraguas, Museo Arqueológico, Fábrica de Armas
Acceso: inscripción web
Hacer lento, manos de lana — Taller
10:30–13:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén Comercial (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Máscaras, personas y espectros — Taller infantil
11:00–12:30
Fábrica de Armas — Espacio Intersticial (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Imparte: Pablo de Lillo.
Altar de los anhelos — Taller abierto
11:30–13:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén Comercial (Oviedo)
Visita y participación libre
Música para jardineros — Loa a la tierra
12:00
Fábrica de Armas — Nave Taller (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Piano comentado por Marta Espinós.
Coco — Cine
17:00
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Jazz extraterrestre — Conciertos (Jorge Viejo)
13:30 (Nave Almacén) · 18:00 (Nave Fundiciones)
Fábrica de Armas (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Decoding Annie Parker — Cine
19:00
Fábrica de Armas — Nave Artes y Oficios (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Boleros para buscar el Golden Gate — Concierto-karaoke
20:00
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
📅 Lunes, 20 de octubre
Oviedo
Genes que curan — Acto final (Toma la Palabra)
11:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso restringido a centros participantes
Acto colofón de la actividad «Genes que curan» del Programa cultural para centros educativos «Toma la Palabra», relacionada con Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025. En el acto, la galardonada visitará la exposición resultante de esta actividad y posteriormente mantendrá un encuentro con una representación de docentes y estudiantes (alumnado de Primaria) de los centros educativos participantes en la actividad.
Lo más parecido a un templo — Encuentro en la universidad
12:00
Facultad de Filosofía y Letras — Campus de Humanidades (Oviedo)
Por invitación
Encuentro con estudiantes de Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo.
Inauguración oficial de la exposición Graciela Iturbide: España y México y visita guiada a cargo de la premiada
18:30
Fábrica de Armas — Nave Cañones-Sánchez del Río (Oviedo)
Por invitación
Entre el desenfado y el saber — Encuentro con clubes de lectura
19:00
Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo
Acceso restringido a clubes de lectura
Reunión con los clubes de lectura principalmente vinculados a bibliotecas públicas de varios puntos de España que han leído y debatido los libros sugeridos por la Fundación entre julio y octubre. El acto se vertebrará a través de las preguntas directas al premiado, previamente seleccionadas, recibidas de los miembros de los clubes. Representantes de estos compartirán escenario con Eduardo Mendoza, y se contará con una moderación, en manos de representantes del Grupo de Animación a lectura de las bibliotecas públicas de Asturias, con el fin de dinamizar el flujo de preguntas, dar la apertura y cierre del acto.
La cocina — Cine
19:00
Fábrica de Armas — Nave Artes y Oficios (Oviedo)
Acceso: inscripción web
En busca de la sorpresa — Encuentro con el público (Graciela Iturbide)
19:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
A través de una conversación con el editor Ramón Reverté, Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, comentará algunas de las fotografías más destacadas de su trayectoria para dar pie a una reflexión amplificada sobre los grandes temas que retrata desde su mirada cómplice.
📅 Martes, 21 de octubre
Oviedo · Gijón
Mi camino del cole & Si yo fuera Gurb… — Acto final (Toma la Palabra)
11:00
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso restringido a centros participantes
Eduardo Mendoza mantendrá un encuentro con una selección de alumnos y profesores representantes de los centros que han participado durante septiembre y octubre en las actividades relacionadas con su obra del proyecto cultural «Toma la Palabra», propuesto por la FPA.
Visita a la Escuela de Arte de Oviedo — Encuentro con Graciela Iturbide
12:00
Escuela de Arte de Oviedo
Por invitación
Graciela Iturbide mantendrá un encuentro con alumnos y profesores de la Escuela de Arte de Oviedo, creada originariamente en 1785, y donde hoy día se imparten cursos de titularidad pública en distintas disciplinas artísticas, siendo la fotografía una de las principales.
Visita a la Junta General del Principado — Conversación con Douglas Massey
Hora pendiente
Junta General del Principado de Asturias (Oviedo)
Por invitación
Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, conversará, en un encuentro en la Junta General del Principado de Asturias, con el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo Hans P. van den Broek, sobre la actualidad y el futuro de las corrientes migratorias y los retos a los que, a ese respecto, se enfrenta la sociedad.
México–Asturias: un viaje de ida y vuelta — Muséu del Pueblu d’Asturies
19:00
Muséu del Pueblu d’Asturies (Gijón)
Por invitación e inscripción web
Una representación del Museo Nacional de Antropología de México, encabezada por su director, Antonio Saborit, visitará el Muséu del Pueblu d'Asturies en Gijón para inaugurar la exposición «Retratos fotográficos de tipos mexicanos» y participar en un encuentro moderado por Joaquín López Álvarez, director de la institución.
La historia de Souleymane — Cine
19:00
Fábrica de Armas — Nave Artes y Oficios (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Genes y esperanza, la ciencia pionera de Mary-Claire King. Conferencia y coloquio.
19:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025, expondrá en una conferencia sus investigaciones sobre el origen genético del cáncer de mama, analizando algunos de sus hallazgos más relevantes. Su charla servirá como punto de partida para una reflexión ampliada sobre la genética y los avances científicos en la comprensión de esta enfermedad desde su perspectiva pionera y comprometida. El doctor Rubén Cabanillas será el encargado de moderar el acto.
Encuentro con el público — Conferencia de Byung-Chul Han
19:30
Teatro Jovellanos (Gijón)
Acceso: inscripción web
Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025 impartirá una conferencia, en la que hará un repaso a algunas de las ideas más relevantes de su trabajo filosófico.
📅 Miércoles, 22 de octubre
Oviedo · Avilés · Colombres · Gijón
Vive la Filosofía — Acto final (Toma la Palabra)
12:00
Lugar pendiente
Acceso restringido a centros participantes
Byung-Chul Han mantendrá un encuentro con una selección de alumnos y profesores representantes de los centros que han participado durante septiembre y octubre en la actividad relacionada con su obra, «Vive la filosofía», del proyecto cultural «Toma la Palabra», propuesto por la FPA.
Migraciones ejemplares — Charla en el Archivo de Indianos
11:30
Museo de la Emigración — Fundación Archivo de Indianos (Colombres)
Por invitación
La emigración asturiana a América fue un fenómeno significativo entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, con aproximadamente 350 000 personas dejando Asturias en busca de nuevas oportunidades. Este movimiento migratorio tuvo un impacto profundo en la historia y la sociedad asturiana, dejando huellas en la arquitectura, el folclore y la cultura de la región, así como en varios países de Sudamérica y Centroamérica. Douglas Massey visitará el Archivo de Indianos de Colombres para tratar de estas y otras cuestiones relacionadas con sus campos de estudio en una charla moderada por Santiago González Romero, director de la institución, en la que participará Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del galardonado.
Whatever it takes — Encuentro de Mario Draghi con estudiantes
19:00
Facultad de Economía y Empresa — Univ. de Oviedo
Por invitación
A través de un encuentro con profesores y estudiantes universitarios, Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025, compartirá su experiencia en economía, finanzas y liderazgo global.
Los olvidados — Cine
19:00
Fábrica de Armas — Nave Artes y Oficios (Oviedo)
Acceso: inscripción web
CCiencia y justicia social. El caso de las Abuelas de Plaza de Mayo
19:30
Centro Cultural Antiguo Instituto Jovellanos (Gijón)
Acceso: inscripción web
Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2025, abordará en este encuentro su labor pionera en genética forense y su trabajo con las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina mediante la creación del «índice de abuelidad»: un método pionero que utiliza el ADN mitocondrial para identificar a niños secuestrados y apropiados durante la dictadura del país sudamericano, que ha permitido reunir a muchas familias separadas.
Caso Mendoza — Conversación con Eduardo Mendoza
19:30
Auditorio del Centro Niemeyer (Avilés)
Acceso: inscripción web
El quincuagésimo aniversario de la publicación de La verdad sobre el caso Savolta, una de las obras más destacadas de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025 servirá de punto de partida para una conversación con el autor conducida por el librero Rafael Gutiérrez Testón en la que se recorrerá su trayectoria.
El futuro de la especie migratoria — Conferencia de Douglas Massey
19:30
Fábrica de Armas — Nave Almacén (Oviedo)
Acceso: inscripción web
Douglas Massey ha dedicado su carrera al estudio de las migraciones humanas, analizando sus causas, consecuencias y las políticas que las regulan. En esta conferencia y el coloquio posterior, pondrá sobre la mesa su idea del ser humano como una especie inherentemente migratoria, cuya movilidad es una constante histórica y cultural. El acto estará moderado por Marta Elvira, miembro del jurado que le concedió el galardón.
Iturbide–Iñárritu: una cámara para entender la vida — Coloquio
19:30
Teatro Jovellanos (Gijón)
Acceso: inscripción web
Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, junto al cineasta Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro Premios Óscar mantendrán un encuentro, moderado por Jorge Volpi, escritor y director del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid en el que se tratará los orígenes y las circunstancias que los llevaron a convertirse en artistas visuales, así como la forma en la que sus raíces y vivencias personales han definido su visión del mundo compartida a través de la fotografía y el cine.
Ensayo general — XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias
20:00
Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo)
Se informará sobre el reparto de entradas
📅 Jueves, 23 de octubre
Oviedo · Gijón · Avilés · San Martín del Rey Aurelio
Visita al IUOPA y desayuno de trabajo — Mary-Claire King
09:30
Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo
Por invitación
Encuentro con estudiantes universitarios — Mary-Claire King
11:30
Facultad de Medicina, Universidad de Oviedo
Por invitación
Desayuno de innovación — MediaLab EPI Gijón (con Hugh Herr)
11:00
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Por invitación
Encuentro con estudiantes — Hugh Herr
12:00
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
Por invitación
Cada pieza, una historia — Acto final (Toma la Palabra)
11:30
IES Ramón Menéndez Pidal (Avilés)
Acceso restringido a centros participantes
Una representación del Museo Nacional de Antropología de México mantendrá un encuentro como colofón de la actividad «Cada pieza, una historia» del programa cultural para centros educativos «Toma la Palabra», al que está invitada una representación de docentes y estudiantes (alumnado de ESO y Bachillerato) de los centros educativos participantes en la actividad.
Tras lo visible — Acto final y visita (Pozo Sotón)
11:30
Pozo Sotón (HUNOSA)
Acceso restringido a centros participantes
Graciela Iturbide mantendrá un encuentro como colofón de la actividad «Tras lo visible» del programa cultural para centros educativos «Toma la Palabra» al que está invitada una representación de docentes y estudiantes (alumnado de ESO, Bachillerato y FP) de los centros educativos participantes en la actividad. La premiada recorrerá la exposición de una muestra de los trabajos de los estudiantes ubicada en la sala de máquinas del Pozo Sotón, y posteriormente mantendrá un encuentro con ellos.
Movilidad y revolución tecnológica — Encuentro con Hugh Herr