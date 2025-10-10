El escaparate de los Premios Princesa: así es la campaña del comercio de Oviedo para sumarse a la gran cita

Los integrantes de la asociación "Comercio de Oviedo" volverán a vender en sus establecimientos uno de los productos más valiosos de la ciudad: los premios Princesa de Asturias. Un año más, el centenar de socios del colectivo pondrán su granito de arena para promocionar la cita y lucirán en sus tiendas carteles en los que se muestran las fotografías de los premiados y la categoría por la que han sido galardonados. Además, aunque eso ya corre de cuenta de cada comerciante, muchos de ellos decorarán sus escaparates con guiños al premiado que hayan elegido.

El presidente de la asociación "Comercio de Oviedo", Nacho del Río, y la directora de la Fundación Premios Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, presentaron este viernes la campaña. "Durante quince días nuestros clientes van a poder saber quien son los premiados y ponerles cara. Lo que nosotros buscamos es darle a la gente la posibilidad de saber quien son esas personas tan importantes y explicarles porqué se les premia", explica Del Río. "Una de las cosas que más impresiona a los premiados y que sirve para sellar un vínculo con ellos es lo que se encuentran al llegar a Asturias. Y una de esas cosas es una ciudadanía comprometida y unas calles que celebran los premios. El pequeño comercio se suma a esas celebraciones y sólo nos queda darles las gracias", afirma Teresa Sanjurjo.

"No os podéis imaginar las veces que un premiado nos dice sorprendido: iba por la calle y he visto mi cara en un escaparate. Los galardonados de los deportes, que son más mediáticos, están acostumbrados, pero el resto no lo están y eso les encanta", dice Sanjurjo. "Queremos seguir siendo un comercio cercano, de calidad y de experiencia. Sólo queremos parecernos a los premiados: gente excelente a nivel mundial y que hace las cosas muy bien", añade Nacho del Río.

Beneficios

Evidentemente, los comerciantes son uno de los sectores que más se beneficia del tirón de los premios. "No lo tenemos cuantificado a nivel de números, pero la repercusión es tan brutal que el comercio sale muy beneficiado. Nosotros tenemos clientes que vienen de todos los países del mundo en verano y en otras épocas del año, gente que viene a conocer la ciudad que han visto por la televisión en los actos ligados a los premios", señala Nacho del Río.

Teresa Sanjurjo, por su parte, sí que maneja algunos datos. "Solamente el impacto de las noticias en medios tradicionales españoles fue el año pasado de 80 millones de euros. Eso significa que hay noticias en radio, prensa y televisión que hablan de Oviedo y Asturias y que esa promoción que siempre es en clave positiva, costaría 80 millones de euros", dice. "También es muy importante el impacto intangible, por ejemplo toda la huella que se está dejando en todo el mundo educativo asturiano o con los más de ochenta actos culturales gratuitos que se van a hacer", añade.