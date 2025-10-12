Las entradas a la Semana de los Premios, agotadas en horas

La Fundación Princesa de Asturias asignó ayer las invitaciones para la primera tanda de las actividades de la Semana de los Premios, a través de internet y con el sistema de "colas virtuales" que ya aplicó en la anterior edición. La inscripción se abrió a las 10.00 horas y a las 10.10 ya se habían agotado las plazas para el taller infantil "Mascaras, espectros, personas", dirigido por Pablo de Lillo y dedicado al Museo Nacional de Antropología de México., premio de la Concordia 2025. Ayer por la tarde no quedaban más que algunas vacantes para participar en "Proyecto Gurb. Juego alienígena", la yincana organizada en torno al personaje de Eduardo Mendoza, el premiado de las Letras 2005.

El próximo sábado, 18 de octubre, a las 10.00 horas, se abrirán las inscripciones para los actos comprendidos entre el 20 y el 25 de octubre.