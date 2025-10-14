Un espectacular mural de Serena Williams y un maizal con 12.000 plantas: todo lo que se podrá ver en La Vega por los premios "Princesa"

Ochenta actividades repartidas entre Oviedo, Gijón y Avilés y este año, además, por Colombres y San Martín del Rey Aurelio. Eso es lo que ofrece la Semana de los Premios, que arranca mañana con la apertura de la antigua fábrica de armas de La Vega, en Oviedo, reconvertida, por obra y gracia de la Fundación Princesa de Asturias y durante diez días, en la FPAbrica. Ayer, a dos días de la inauguración, en el recinto se trabajaba a buen ritmo, pero sin urgencia. Aún quedaba tarea, pero la Fundación y sus colaboradores, muchos veteranos, saben hacer su magia. En esta ocasión les servirá para transformar el pasillo del antiguo almacén en una cancha de tenis, para convertir el taller en un vergel, plantar un tupido maizal en la nave de Cañones o recrear el karaoke de "Sin noticias de Gurb" en el edificio de Fundiciones, y así hasta convertir La Vega en el gran parque temático de los premios.

María Peña Coto y Greta von Richthofen, la primera subida a un andamio y la segunda desde una grúa, avanzaban en los murales que la Fundación Princesa de Asturias les ha encargado para el pasillo del almacén, donde se adecuará un espacio dedicado a la ganadora del premio de Deportes.

Así se prepara la Fábrica de La Vega para Los Prmeios "Princesa" / Luisma Murias

Al otro lado, en la nave central, ya estaba listo el auditorio, con 670 asientos. Seguía el trasiego más allá, al fondo del almacén, donde se expondrán los trabajos de los talleres de creación colectiva, novedad de esta edición. Allí estaban colocadas las máscaras que los niños hicieron con el artista ovetense Pablo de Lillo, por el premio de la Concordia al Museo Nacional de Antropología de México. También, al fondo, el autorretrato de Graciela Iturbide intervenido por los artistas con diversidad funcional del Colectivo Berde. En el suelo yacía tendida la obra que la gijonesa Irene Trapote ha realizado expresamente para la Semana de los Premios inspirada por el filósofo Byung-Chul Han, premiado en Comunicación y Humanidades. En el exterior seguía aireándose, hasta que se seque, el gran tapiz de fieltro que confeccionó con las vecinas de Ventanielles.

Han es el protagonista del ambiente ideado para el taller. "La sociedad del descanso" se toma una pausa y se convierte aquí en un lugar para el descanso, con tres áreas ajardinadas. Un jardinero las atenderá. En el centro, un piano, para multiplicar el efecto relajante que se busca. Entre la música y la vegetación se desarrollarán talleres de meditación y de respiración, yoga y conciertos.

Al edificio de Fundiciones saltará desde las páginas de "Sin noticias de Gurb" de Eduardo Mendoza, el premio de las Letras, el "Gran Sugrañes", con su estética ochentera y listo para acoger una sesión de jazz extraterrestre. En honor a Gurb se instalará un puesto de Churros Esmeralda en la explanada que se abre ante la vieja escuela de aprendices, reconvertida en cine.

A Iturbide, premio de las Artes, le tienen reservada una sorpresa. Para llegar a su exposición, con las fotos que ella misma ha seleccionado reproducidas en gran formato hay que atravesar un paisaje que comparten México y Asturias: un espeso maizal, recreado con 12.000 plantas recién llegadas de Gijón.