El Concierto de los Premios Princesa vuelve a abrir sus ensayos a todo el público con más de 1.200 invitaciones: así puedes conseguir las entradas

La Fundación Princesa de Asturias acaba de anunciar que pondrá a disposición del público más de 1200 localidades para el ensayo general del XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.

La Fundación abre, así, al público general, tal y como viene haciendo todos los años, la previa de uno de sus actos culturales más relevantes. Este año el Concierto de los Premios está dedicado a Brahms y Dvořák, "Grandes maestros del siglo XIX", como reza el título. El ensayo general para el que se van a repartir las invitaciones tendrá lugar el miércoles, 22 de octubre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

El Coro de la Fundación, junto con la orquesta Oviedo Filarmonía, interpretará las piezas Obertura trágica en Re menor, Op. 81 y La canción del destino, Op. 54, de Johannes Brahms; Op. 46, n.º 7 en Do menor y Te Deum, Op. 103 de Antonín Dvořák. Bajo la dirección de Lucas Macías, el concierto contará también con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.

Para Oviedo Filarmonía será la segunda vez en su historia que se hace cargo de este programa, habitualmente en manos de la OSPA. La primera vez fue hace diez años, en 2015, dirigida por el maestro Marcio Conti.

El reparto de entradas para este ensayo general, y que todos los años genera importantes colas, se realizará en las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe el sábado, 18 de octubre, en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, o hasta agotar las localidades. Se entregará un máximo de dos entradas por persona.