Cambios en las funciones de la Princesa Leonor: la Casa Real anuncia un nuevo aumento de protagonismo de la herdera en la visita a Asturias por los Premios

Los rumores sobre el protagonismo que tendría la Princesa Leonor en los Premios de este 2025 se dispararon desde hace un año, cuando la heredera, y no el Rey Felipe, como era lo habitual, fue quien proclamó la nueva edición de los galardones que llevan su nombre para finalizar la ceremonia en el Teatro Campoamor. En los doce meses transcurridos se han apuntado todo tipo de posibilidades, desde que Leonor asumiera ya en solitario la presidencia de la ceremonia hasta, en las versiones más moderadas, que el creciente protagonismo que ha tenido durante los últimos años se incrementara con nuevas responsabilidades. Este viernes la Casa Real ha despejado todas las dudas.

La Fundación Princesa de Asturias acaba de hacer público la agenda de los Reyes, la Princesa y la Infanta Sofía en Asturias, y de ella se deduce que Leonor sí tendrá más protagonismo este año, pero no exactamente en la ceremonia del Campoamor.

La familia Real al completo (Don Felipe, Doña Letizia, Leonor y Sofía) llegará a Asturias el jueves por la tarde para asistir al concierto de los Premios en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las siete de la tarde. Allí escucharán a la Oviedo Filarmonía junto al Coro de la Fundación en un programa titulado «Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX», con dirección de Lucas Macías y la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.

El viernes por la mañana tendrán lugar las audiencias generales en el Hotel de la Reconquista. Primero, a las 11.20 horas, los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo. A las 11.40 horas, los galardonados con las Medallas de Asturias, Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos 2025. A las 12.30 horas, los presidentes de los jurados de los Premios Princesa de Asturias, miembros de los patronatos Princesa de Asturias, Fundación y patronos eméritos y galardonados con los Premios "Princesa".

Por la tarde, a las 18:30 horas, comenzará la ceremonia de entrega de los Premios y la agenda precisa que la presidencia corresponderá a "Sus Majestades los Reyes, con la presencia de Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía". También añaden que habrá "palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias" y "palabras de Su Majestad el Rey". Se confirma, por tanto, la idea general sobre protocolo de la Casa Real que descartaba una actuación en solitario de Leonor que mantiene que si el Rey está presente, el Rey preside.

Pueblo Ejemplar

Al margen de algunos cambios de guión que puedan darse durante la gala, como que este año el Rey no realice ninguna glosa sobre los Premiados (el pasado hicieron referencias a los premiados tanto la heredera como el monarca), la gran sorpresa aparece al final de la agenda, en lo referido a la visita a Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar.

Los Reyes irán a la localidad polesa el sábado 25 de octubre a las 11.15 horas pero solo hablará Leonor. Será la primera vez que la Princesa de Asturias asuma en exclusiva el protagonismo en los discursos oficiales en presencia de su padre. Esas "Palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias" de la agenda de la Casa Real marcan, pues, el inicio de sus nuevas responsabilidades en las visitas al Principado. Los Reyes, como indicaban muchas fuentes, han optado por un protagonismo progresivo, sin cargar a Leonor de responsabilidades en un momento, además, en que las exigencias de su etapa formativa no le dejan mucho tiempo para dedicarse a otros cometidos.