Serena Williams, premio "Princesa de Asturias" de los Deportes, protagonizará un encuentro multitudinario en Oviedo y así puedes inscribirte

La Fundación Princesa acaba de desvelar la agenda de una de las premiadas más mediáticas de la edición de este año. La tenista Serena Williams, una de las deportistas de mayor proyección internacional de su generación y Premio "Princesa de Asturias" de los Deportes 2025, mantendrá un encuentro con el público el próximo jueves 23 de octubre, a las 18.00 horas, en el Calatrava, el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

Bajo el título «Serena, legado y leyenda», el encuentro con Serena Williams estará moderado por la campeona olímpica Theresa Zabell y por el extenista profesional y director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, ambos miembros del jurado de los galardones en la categoría deportiva.

Más de 2000 personas acompañarán a la tenista en este encuentro, al que asistirán, por invitación, participantes en la actividad «La voz de Serena», del programa cultural para centros educativos «Toma la palabra» organizado por la Fundación Princesa. También está prevista la participación de integrantes de clubes de toda Asturias.

Inscripciones para asistir

Se habilitarán también entradas para el público general. Las personas interesadas en acudir al encuentro con Serena Williams tendrán que inscribirse a la actividad a través de la página web de la Fundación (Fpa.es) al igual que con el resto de actividades de la Semana de los Premios. La reserva de entradas para ver a Serena Williams, con un máximo de dos por persona, se habilitará a las 10 horas de este próximo domingo 19 de octubre.

Además de este encuentro, la Fundación cuenta en la Fábrica de Armas de la Vega con un homenaje a Serena Williams, en forma de una intervención que simula dos pistas de tenis y de los murales realizados por María Peña Coto y Greta von Richthofen, donde representan a la Premio "Princesa" de los Deportes en su faceta de mujer afrodescendiente que ha roto numerosos estereotipos en el mundo del tenis profesional. "Más allá de su extraordinaria carrera deportiva", detalla la Fundación, "se pretende destacar su labor de compromiso con diversas causas sociales". Una programación cinematográfica que este mismo viernes incluye la película "El Método Williams" completa los actos relacionados con la tenista.