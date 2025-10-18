Lucía Pardo y Santi Alverú meten al público en los bolsillos de Mendoza
El escenario donde una hora antes Rosenvinge y las pianistas Marta Espinós e Isabel Dombriz habían invocado al espíritu de Byung-Chul Han se convirtió en la noche del viernes en un karaoke decadente y fascinante. El actor Santi Alverú se metió en la piel de un animador de crucero al borde del hundimiento para llevar al público de la mano de un posible universo de Eduardo Mendoza donde suenan boleros y el mundo es un gran karaoke.
En el escenario, Lucía Alonso Pardo cantó clásico imperecederos, "Voy a apagar la luz", "Tú me acostumbraste", "Cuidado"... Acompañada por Ángel Miguel a la guitarra, Antón Ceballos al contrabajo, Leonel Duarte a la batería y Ángel Díaz Doval al piano. Alverú bajó al pasillo del auditorio, bromeó con el público, desatascó la risa colectiva y acabó subiendo a algunos voluntarios al escenario para protagonizar un karaoke en directo, con banda y sin protección. La primera pareja en salir, Roberto y Mar, dos espectadores aparentemente con pocas cosas en común aparte de los boleros, cantaron muy bien el "Bésame mucho". El aplauso del público en cada estrofa y estribillo los envalentonó y dirigió el crucero de la noche a un puerto seguro y muy divertido.
