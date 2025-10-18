El paso al frente de la Infanta Sofía una semana antes de visitar Asturias

La hija pequeña de los Reyes y hermana de la Princesa Leonor, Sofía de Borbón y Ortiz, ha dado un paso al frente en el que es su primer acto en solitario tras alcanzar el pasado abril su mayoría de edad. Ha sido en Lisboa (Portugal), donde este año ha empezado sus estudios universitarios, y a una semana de su visita a Asturias para entregar, junto al resto de la familia real los premios "Princesa", en Oviedo.

La infanta Sofí­a y Marcelo Rebelo de Sousa. / Casa de S.M. el Rey

Segura y serena, la infanta fue recibida por el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, con el que conversó sobre los "lazos de profunda empatía y amistad" entre ambos países. En la capital portuguesa Sofía de Borbón estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College.

No es la primera vez que la hija pequeña de Felipe VI y Letizia protagoniza un acto en solitario, pero sí en el extranjero y desde que es mayor de edad. La Presidencia de la República lusa precisó en un comunicado que el encuentro tuvo lugar en el Palácio de Belem (sede presidencial), donde ambos se tomaron una fotografía oficial y la infanta firmó el Libro de Honor.

Sofía de Borbón, firmando en el Libro de Honor de Portugal ante Marcelo Rebelo de Sousa. / Casa de S.M. el Rey

Durante su visita al palacio, también "abordaron el pasado histórico y la estrecha asociación que une a los dos países, los lazos de profunda empatía y amistad entre los pueblos portugués y español, así como el presente y futuro en los desafíos de las nuevas generaciones", según la república portuguesa.

No hay que olvidar que también fue precisamente a Lisboa donde su hermana mayor realizó su primera viaje oficial en solitario. Fue en julio de 2024 y en aquella ocasión también fue recibida por Rebelo de Sousa.