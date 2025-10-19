Graciela Iturbide, la primera premio “Princesa” que llega a Oviedo: “Estoy muy feliz de estar aquí, no conocía Asturias aunque uno de mis tatarabuelos era asturiano”

Es salir las gaitas a la entrada del Hotel de La Reconquista y empezar a pararse los peatones. El ritual de la llegada de los primeros premios “Princesa de Asturias” de este año fue salpicando la tarde de este domingo de pericotes y flashes mientras el público se repartía entre la curiosidad de quién viene aquí y el partido del Sporting en las pantallas de alguna cafetería cercana. En medio de toda esa puesta en escena, tantas veces reproducida, la primera en llegar, la fotógrafa Graciela Iturbide, premio “Princesa de Asturias” de las Artes, lo hizo tan pronto que no vino, salió. A las cinco de la tarde, como estaba previsto, su presencia magnética fue haciéndose presente desde el interior del hotel hacia el exterior, donde el “Pericote” de la banda de gaitas de Corvera y una nube de fotógrafos la esperaba.

Con los ojos muy abiertos y el cansancio de quien había llegado a Oviedo la noche anterior a la una de la madrugada apenas recuperado, sus primera palabras, sonriente, sincera, todo amor, fueron para sus colegas. En cuanto la Fundación dio por finalizada la primera parte del posado y gráficos y redactores superaron la cinta de seguridad y se aproximaron a retratarla, ella les lanzó una mirada pícara y rogó: “No me hagan tan cerca que me sacan las arrugitas”.

Graciela Iturbide, vestida de largo, oscuro, inspiración indígena y unos pendientes que parecían de azabache asturiano se dijo “feliz” de tener el “Princesa”. “Es increíble, no lo podía creer”. También de estar aquí para recogerlo. Porque a pesar de sus series de fotografías por la geografía española, nunca había estado en la región. “Conozco mucho España, pero no conocía Asturias, aunque uno de mis tatarabuelos vivió en Asturias”.

Iturbide tiene, efectivamente, sangre vasca, aragonesa y asturiana. Y ese mestizaje es uno de sus motivos de orgullo. Lo dijo luego, cuando explicó que el premio es un honor para ella pero también “para los fotógrafos de México y de toda Latinoamérica” e insistió en que su condición: “Soy mestiza, parte española y parte mexicana, y amo mucho a los dos países”.

Esa última reflexión vino a cuento de la exposición “España y México”. Iturbide explicó que participó en la selección y que los trabajos allí expuestos de las series realizadas en España son de hace tiempo. “Esas fotos las tomé hace muchos años, desde los 70 a los 90 venía mucho a España, porque España me encanta”. Ese amor se extiende a lugares como Lanzarote, donde la fotógrafa ha estado trabajando recientemente y donde quiere seguir trabajando, contó a la entrada del Reconquista: “Es un lugar que adoro”.