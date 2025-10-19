Una yincana en busca de Gurb llena Oviedo del humor de Mendoza
Las pruebas llevaron a los participantes desde el edificio histórico de la Universidad, arropados por la tuna, a Gascona, donde se realizó un "escanciado marciano"
El padre sostiene con una manos el "cuaderno de bitácora interestelar edición A5-tur-i.A5" y con la otra repasa la primera pregunta de la lámina del "quiz": "¿cuánto pesa el intelector de un ser que es inteligencia pura?". Al poco se desespera y dice que él "pasa" mientras la madre trata de poner un montón de pesas en una báscula tratando de encontrar una respuesta. La tuna canta "tres con ocho, tres con ocho" en vez de clavelitos y al lado de Unamuno y Clarín, los seres en los que se han naturalizado los marcianos, aparecen algunos franceses de las celebraciones del "Desarme".
Más surrealista no podría haber resultado la primera jornada del "Proyecto Gurb", una gran yincana por las calles de Oviedo con la que la Fundación Princesa rinde homenaje al universo humorístico de Mendoza y de su célebre folletín "Sin noticias de Gurb". Las pruebas arrancaron en el edificio histórico de la Universidad y de allí fueron repartiéndose por todo el centro de Oviedo, desde el Fontán al Bellas Artes o a la calle Gascona, donde los participantes tuvieron que protagonizar un "escanciado marciano".
No era un juego de niños y sí una diversión para desarrollar en familia o juego de adultos amantes de la literatura de Mendoza y con ganas de echar la mañana del sábado de un lado a otro resolviendo enigmas y capturando pistas. Todos los caminos llevaban a La Vega, fin último del peregrinaje mendoziano y de las exploraciones extraterrestres por las calles de Oviedo. Hoy habrá taza y media. La prueba se repite a partir de las once y media en el mismo punto.
