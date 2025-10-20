Antonio Saborit, inicia la segunda jornada de recibimientos a los premios "Princesa": "Es mi primera vez en Asturias"

El sonido de la puesta a punto de la banda de gaitas de Corvera se entrometió en el habitual ajetreo del centro de la ciudad y anunciaba una nueva jornada de recibimientos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Periodistas, músicos y responsables de la Fundación Princesa de Asturias esperaban la llegada de Antonio Saborit, director y representante del Museo de Antropología de México, elegido premio "Princesa de Asturias" de la Concordia.

La música comenzó a sonar sobre las 9:10 horas de la mañana, llamando poderosamente la atención de muchos peatones que, pese a tener prisa para acudir a sus clases o sus puestos de trabajo, hacían un alto en el camino para grabar con su teléfono móvil unos segundos. A las 9.20 horas, con puntualidad según lo planeado, llegó a las puertas del hotel un coche plateado del que se bajó Antonio Saborit, que, nada más apearse del vehículo, subió las escaleras para saludar a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias.

El historiador mexicano lucía una sonrisa de oreja a oreja, no ocultó su felicidad en ningún momento. Antes de acercarse a hablar brevemente con todos los medios de comunicación, posó junto al "photocall" por el que pasan todos los premiados. Confesó estar muy agradecido por la bienvenida y reconoció que es la primera vez que visita el Principado de Asturias. Una vez finalizada su intervención, entró en el Hotel de la Reconquista de Oviedo acompañado por un séquito de organizadores.

Un asistente muy especial

Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, no se quiso perder el recibimiento a Antonio Saborit. Se le pudo ver en el interior del hotel acompañado por Teresa Sanjurjo, mucho más informal que ayer, pero con la misma expresión de felicidad. Volvió a disfrutar de la música de la banda de gaitas de Corvera, incluso se le veía acercarse a la cristalera, y fue uno de los primeros en acercarse al historiador mexicano cuando finalizó todo el protocolo de bienvenida.