Antonio Saborit, inicia la segunda jornada de recibimientos a los premios "Princesa": "Es mi primera vez en Asturias"
El historiador mexicano fue el más madrugador de todos los premiados, Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, no se quiso perder su llegada
Pelayo Méndez
El sonido de la puesta a punto de la banda de gaitas de Corvera se entrometió en el habitual ajetreo del centro de la ciudad y anunciaba una nueva jornada de recibimientos en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Periodistas, músicos y responsables de la Fundación Princesa de Asturias esperaban la llegada de Antonio Saborit, director y representante del Museo de Antropología de México, elegido premio "Princesa de Asturias" de la Concordia.
La música comenzó a sonar sobre las 9:10 horas de la mañana, llamando poderosamente la atención de muchos peatones que, pese a tener prisa para acudir a sus clases o sus puestos de trabajo, hacían un alto en el camino para grabar con su teléfono móvil unos segundos. A las 9.20 horas, con puntualidad según lo planeado, llegó a las puertas del hotel un coche plateado del que se bajó Antonio Saborit, que, nada más apearse del vehículo, subió las escaleras para saludar a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias.
El historiador mexicano lucía una sonrisa de oreja a oreja, no ocultó su felicidad en ningún momento. Antes de acercarse a hablar brevemente con todos los medios de comunicación, posó junto al "photocall" por el que pasan todos los premiados. Confesó estar muy agradecido por la bienvenida y reconoció que es la primera vez que visita el Principado de Asturias. Una vez finalizada su intervención, entró en el Hotel de la Reconquista de Oviedo acompañado por un séquito de organizadores.
Un asistente muy especial
Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, no se quiso perder el recibimiento a Antonio Saborit. Se le pudo ver en el interior del hotel acompañado por Teresa Sanjurjo, mucho más informal que ayer, pero con la misma expresión de felicidad. Volvió a disfrutar de la música de la banda de gaitas de Corvera, incluso se le veía acercarse a la cristalera, y fue uno de los primeros en acercarse al historiador mexicano cuando finalizó todo el protocolo de bienvenida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe