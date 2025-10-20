EN DIRECTO: Sigue el encuentro del escritor Eduardo Mendoza, premio "Princesa de Asturias" de las Letras, con clubes de lectura de toda España
Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, mantiene este lunes un encuentro con más de 150 clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra.
Durante acto, bajo el título "Entre el desenfado y el saber" y programado para las 19.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en el Calatrava, los miembros de estos clubes podrán disfrutar de las palabras del gran literato.
Los integrantes de estos colectivos han leído, a lo largo de los últimos meses, diversas obras del galardonado, entre las que se encuentran "La verdad sobre el caso Savolta", "La ciudad de los prodigios", "Riña de gatos", "Sin noticias de Gurb", "El misterio de la cripta embrujada", "El laberinto de las aceitunas" y "Tres enigmas para la Organización". Se trata de uno de los actos más esperados dentro de la extensa programación de la Fundación Princesa de Asturias, y aquí puedes seguirlo en directo gracias a la señal ofrecida por los organizadores.
