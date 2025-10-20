Douglas Massey, "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales, llega a Oviedo: "Es un honor estar aquí para recibir un premio tan prestigioso"

La jornada de recibimientos a los premiados en el Hotel de la Reconquista de Oviedo sigue su curso. Antonio Saborit abrió la veda a las 9.20 horas de la mañana y, hace unos minutos, fue el turno de Douglas Massey, premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales. La banda de gaitas de "El Gumial" (Aller) cogió el testigo de la banda de gaitas de Corvera y ambientó la llegada del prestigioso sociólogo estadounidense.

La música empezó a sonar a las 13.25 horas, pero la bienvenida, que estaba programada para las 13.35 horas, se retrasó unos veinte minutos. Eduardo Mendoza, que ya estuvo presente en el primer recibimiento del día, amenizó la espera saludando y haciéndose "selfies" con los seguidores que esperaban la llegada de Douglas Massey.

Massey llegó a las puertas del Hotel de la Reconquista de Oviedo sobre las 13.50 horas. Después de saludar a Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, posó para los fotógrafos visiblemente feliz y dejó a un lado las formalidades, saludando enérgicamente a todos aquellos que esperaban su llegada. En su primera toma de contacto con los medios de comunicación, se atrevió con el español, reivindicando sus orígenes mexicanos.

"Es un gran honor estar aquí para recibir un premio tan prestigioso", confesó Massey, nada más empezar su discurso. No perdió la sonrisa en ningún momento, bromeó hablando de su control del idioma español y, antes de despedirse entrando con los organizadores en el edificio, destacó el buen trabajo de España acogiendo una gran cantidad de inmigrantes sudamericanos.

La programación sigue por la tarde

No termina aquí este lunes plagado de bienvenidas y actos protocolarios de la Fundación Princesa de Asturias. Los dos premiados que llegaron esta mañana al Hotel de la Reconquista darán sus respectivas ruedas de prensa, en el propio edificio, durante las primeras horas de la tarde.

Una vez finalizadas sus intervenciones, los responsables de la fundación recibirán a Byung-Chul Han, premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades, y a Peter Greenberg, premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica en 2023, siguiendo el mismo rito que con el resto de galardonados.