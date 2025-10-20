El encuentro de Mendoza con lectores se emitirá en streaming
Hoy comienzan las agendas de los premiados y Byung-Chul Han protagoniza la nueva tanda de llegadas de los galardonados
La semana de los Premios entra hoy en su recta final, con parte delos galardonados ya en la ciudad y con los primeros actos multitudinarios de encuentro con el público. Uno de los más destacados de hoy será el que junte al premio "Princesa de Asturias" de las Letras, Eduardo Mendoza, con los clubes de lectura. El acto, que se celebrará a partir de las siete de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en el edificio de Calatrava, se podrá seguir en streaming.
"Entre el desenfado y el saber", título de la reunión del escritor con clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de varios puntos de España, podrá seguirse a través del Youtube, con acceso a través de la página web de LA NUEVA ESPAÑA.
Durante los últimos meses, los miembros de los clubes han compartido lecturas, debates y experiencias en torno a algunas obras de Mendoza. Hoy tendrán la oportunidad de trasladarle directamente sus preguntas y reflexiones, en una conversación moderada por representantes del Grupo de Animación a la Lectura de las bibliotecas públicas de Asturias.
Por otra parte, la Fundación Princesa informó de que las entradas para el encuentro con Serena Williams, en ese mismo espacio el próximo jueves, que se habilitaron ayer a las diez de la mañana, se agotaron en 14 minutos.
Actos de hoy
9.20 h. Llegada de Antonio Saborit al Hotel de la Reconquista.
11.30 h. «Genes que curan». Encuentro de Mary-Claire King con escolares en la Fábrica de Armas de La Vega.
12.00 h. «Lo más parecido a un templo». Encuentro con Antonio Saborit en la Facultad de Filosofía y Letras.
16.00 h. Desde hoy y hasta el jueves 23 de octubre se podrán visitar las instalaciones de La Vega únicamente en horario de tarde: de 16.00 a 21.00 horas.
17.45 h. Llegada de Byung-Chul Han al Hotel de la Reconquista.
17.45 h. Llegada de Peter Greenberg, premio «Princesa de Asturias» de Investigación CientÍfica y Técnica de 2023.
18.30 h. Graciela Iturbide inaugura su exposición «España y México» en la Fábrica de Armas de La Vega.
19.00 h. «Entre el desenfado y el saber». Encuentro de Eduardo Mendoza con los clubes de lectura. Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (edificio Calatrava).
19.00 h. «La cocina». Cine. Fábrica de Armas.
19.30 h. «En busca de la sorpresa». Graciela Iturbide mantiene un encuentro con el público acompañada por el editor Ramón Reverté en la Fábrica de Armas de La Vega.
