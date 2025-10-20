Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El encuentro de Mendoza con lectores se emitirá en streaming

Hoy comienzan las agendas de los premiados y Byung-Chul Han protagoniza la nueva tanda de llegadas de los galardonados

Eduardo Mendoza

Eduardo Mendoza / Irma Collín / LNE

Chus Neira

Chus Neira

Oviedo

La semana de los Premios entra hoy en su recta final, con parte delos galardonados ya en la ciudad y con los primeros actos multitudinarios de encuentro con el público. Uno de los más destacados de hoy será el que junte al premio "Princesa de Asturias" de las Letras, Eduardo Mendoza, con los clubes de lectura. El acto, que se celebrará a partir de las siete de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en el edificio de Calatrava, se podrá seguir en streaming.

"Entre el desenfado y el saber", título de la reunión del escritor con clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de varios puntos de España, podrá seguirse a través del Youtube, con acceso a través de la página web de LA NUEVA ESPAÑA.

Durante los últimos meses, los miembros de los clubes han compartido lecturas, debates y experiencias en torno a algunas obras de Mendoza. Hoy tendrán la oportunidad de trasladarle directamente sus preguntas y reflexiones, en una conversación moderada por representantes del Grupo de Animación a la Lectura de las bibliotecas públicas de Asturias.

Por otra parte, la Fundación Princesa informó de que las entradas para el encuentro con Serena Williams, en ese mismo espacio el próximo jueves, que se habilitaron ayer a las diez de la mañana, se agotaron en 14 minutos.

Actos de hoy

9.20 h. Llegada de Antonio Saborit al Hotel de la Reconquista.

11.30 h. «Genes que curan». Encuentro de Mary-Claire King con escolares en la Fábrica de Armas de La Vega.

12.00 h. «Lo más parecido a un templo». Encuentro con Antonio Saborit en la Facultad de Filosofía y Letras.

16.00 h. Desde hoy y hasta el jueves 23 de octubre se podrán visitar las instalaciones de La Vega únicamente en horario de tarde: de 16.00 a 21.00 horas.

17.45 h. Llegada de Byung-Chul Han al Hotel de la Reconquista.

17.45 h. Llegada de Peter Greenberg, premio «Princesa de Asturias» de Investigación CientÍfica y Técnica de 2023.

18.30 h. Graciela Iturbide inaugura su exposición «España y México» en la Fábrica de Armas de La Vega.

19.00 h. «Entre el desenfado y el saber». Encuentro de Eduardo Mendoza con los clubes de lectura. Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo (edificio Calatrava).

19.00 h. «La cocina». Cine. Fábrica de Armas.

19.30 h. «En busca de la sorpresa». Graciela Iturbide mantiene un encuentro con el público acompañada por el editor Ramón Reverté en la Fábrica de Armas de La Vega.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  2. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  3. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  4. Luto en la hostelería asturiana: David Blanco, de Casa Edelmiro, fallece a los 52 años
  5. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  8. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia

El encuentro de Mendoza con lectores se emitirá en streaming

El encuentro de Mendoza con lectores se emitirá en streaming

Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, ya está en Oviedo: "Espero sobrevivir a los Premios, que ya es mucho"

Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, ya está en Oviedo: "Espero sobrevivir a los Premios, que ya es mucho"

Graciela Iturbide, la primera premio “Princesa” que llega a Oviedo: “Estoy muy feliz de estar aquí, no conocía Asturias aunque uno de mis tatarabuelos era asturiano”

Graciela Iturbide, la primera premio “Princesa” que llega a Oviedo: “Estoy muy feliz de estar aquí, no conocía Asturias aunque uno de mis tatarabuelos era asturiano”

Una yincana en busca de Gurb llena Oviedo del humor de Mendoza

Una yincana en busca de Gurb llena Oviedo del humor de Mendoza

"Ejemplar, con buen tino y templanza": así ejerce la Princesa de Asturias su labor institucional a punto de cumplir 20 años

"Ejemplar, con buen tino y templanza": así ejerce la Princesa de Asturias su labor institucional a punto de cumplir 20 años

¿Cómo suenan las flores? Siempre es primavera en el jardín zen de Byung-Chul Han

¿Cómo suenan las flores? Siempre es primavera en el jardín zen de Byung-Chul Han

Un taller de respiración profunda en armonía con Byung-Chul Han: "Deberíamos estar practicándolo todos a diario"

Un taller de respiración profunda en armonía con Byung-Chul Han: "Deberíamos estar practicándolo todos a diario"

El paso al frente de la Infanta Sofía una semana antes de visitar Asturias

El paso al frente de la Infanta Sofía una semana antes de visitar Asturias
Tracking Pixel Contents