El encuentro de Mendoza con lectores se emitirá en streaming

La semana de los Premios entra hoy en su recta final, con parte delos galardonados ya en la ciudad y con los primeros actos multitudinarios de encuentro con el público. Uno de los más destacados de hoy será el que junte al premio "Princesa de Asturias" de las Letras, Eduardo Mendoza, con los clubes de lectura. El acto, que se celebrará a partir de las siete de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, en el edificio de Calatrava, se podrá seguir en streaming.

"Entre el desenfado y el saber", título de la reunión del escritor con clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de varios puntos de España, podrá seguirse a través del Youtube, con acceso a través de la página web de LA NUEVA ESPAÑA.

Durante los últimos meses, los miembros de los clubes han compartido lecturas, debates y experiencias en torno a algunas obras de Mendoza. Hoy tendrán la oportunidad de trasladarle directamente sus preguntas y reflexiones, en una conversación moderada por representantes del Grupo de Animación a la Lectura de las bibliotecas públicas de Asturias.

Por otra parte, la Fundación Princesa informó de que las entradas para el encuentro con Serena Williams, en ese mismo espacio el próximo jueves, que se habilitaron ayer a las diez de la mañana, se agotaron en 14 minutos.