Los fans de Eduardo Mendoza, "Princesa de Asturias" de las Letras, llenan el Calatrava: "Nadie se lo merecía más que él"

Las inmediaciones de la rampa del Palacio de Congresos del Calatrava estaban plagadas de lectores de Eduardo Mendoza, flamante premio "Princesa de Asturias" de las Letras, desde una hora antes del comienzo de su encuentro con los clubes de lectura. La gran mayoría de los allí presentes manifestaron la alegría que sintieron cuando se enteraron de que el escritor catalán era el elegido por la fundación y dejaron claro cada vez que se les preguntaba que su obra "Sin noticias de Gurb" ocupa un lugar muy especial en la memoria de sus seguidores.

"Le sigo desde que era adolescente, había veces que mi madre entraba en la habitación asustada porque me estaba riendo sola con sus libros", confesó Melania Cillero, miembro del club de lectura de Ribera de Arriba, mientras otra de sus compañeras de excursión recordaba que "hace no mucho, me encontré un libro de una obra de Mendoza de tapa blanda que había comprado en 1985, cuando tenía 18 años".

Los miembros de los más de 150 clubes de lectura invitados leyeron durante los últimos meses una selección de títulos recomendados por la Fundación Princesa de Asturias. Todas las agrupaciones de lectores del Principado de Asturias tuvieron representación en el evento y grupos de otras comunidades como Galicia o León también estaban invitados. Hubo algún seguidor llegado desde Mallorca que reconocía "haber conseguido una entrada de rebote y a última hora".

"Nadie se lo merece más que él", esa era la frase que más se repetía entre todos sus fans. La ilusión por poder ver de cerca al autor del contenido que llenó tantas horas de su tiempo libre era más que palpable. "Hace mucho tiempo que le sigo, es muy bueno que un escritor español se lleve un galardón como este, porque, normalmente, da la sensación de que van dirigidos a literatos de proyección internacional", aseguró Esther Martínez, directora del club de lectura de Las Regueras.

El carácter de Mendoza se ha hecho notar desde que pisó por primera vez la capital del Principado. De hecho, ya atendió a sus primeros seguidores en las inmediaciones del Hotel de la Reconquista durante los recibimientos de esta mañana. "Si estás pasando por un mal momento o no te encuentras bien anímicamente, te recomiendo que leas algún libro suyo. Tiene una forma de narrar y un humor tan personal que se hace muy ameno consumir sus trabajos", concluyó Cillero.

Churros para todos

La obra y la presencia de Eduardo Mendoza en el encuentro compartieron protagonismo con una churrería instalada junto a la rampa que da acceso al Palacio de Congresos del Calatrava que regaló churros a todos los asistentes. Los vendedores calculaban que producirían alrededor de 4.000 churros; muchos asistentes hacían una parada obligatoria en los aseos para lavarse las manos antes de acceder al interior del recinto, aunque reconocían que "siempre es mejor ir con la barriga llena".