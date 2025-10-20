Mary-Claire King conquista al Oviedo Antiguo: “Fue encantadora, generosa y no paró de repartir abrazos”

A sus 79 años, la genetista estadounidense Mary-Claire King, flamante Premio “Princesa de Asturias” de Investigación Científica y Técnica 2025, volvió a demostrar esta mañana en el Hotel de la Reconquista que la grandeza científica no está reñida con la cercanía. La mujer que descubrió el gen BRCA1, clave en la detección del cáncer de mama y de ovario, recibió a una delegación de la Asociación de Comerciantes del Oviedo Antiguo (ACOA) y a nueve alumnos del ciclo de Gestión Administrativa del IES Fleming, en un encuentro tan emotivo como inolvidable para los asistentes. “Fue un lujo, todavía tenemos los pelos de punta”, confesaba Sandra Sutil, presidenta del colectivo de comerciantes, tras la cita. “Fue encantadora, generosa, superamable y no paró de repartir abrazos”, añadió emocionada.

Durante el encuentro, Sutil explicó a la científica la campaña “La Ciencia que nos une”, impulsada por los comercios del casco histórico para decorar sus escaparates en homenaje a la genetista. “Todos los años homenajeamos a un premiado, y este año no tuvimos duda: optamos por la ciencia que nos une y que, sobre todo, salva vidas”, señaló.

Acompañada por la concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, la presidenta de ACOA entregó a King una gorra rosa, un gran lazo del mismo color y una figura de Mafalda, símbolo de la inteligencia y la empatía. “Le encantó, por ese guiño a Quino”, apuntó Sutil con una sonrisa.

King, visiblemente emocionada, agradeció el gesto y destacó la importancia del pequeño comercio. “El pequeño comercio es importante en Oviedo, en Argentina, en Nueva York o donde sea”, dijo la galardonada, sorprendida además por el dato de que el 80% del centenar de socios de ACOA son mujeres. “Parecen las Abuelas de la Plaza de Mayo”, bromeó, recordando su histórico trabajo con las organizaciones argentinas en la identificación de desaparecidos a través del ADN.

La científica mostró también su interés por incluir una mención al colectivo en su discurso del viernes en el Campoamor, e incluso manifestó su intención de visitar los escaparates decorados en su honor durante su estancia en la capital.

En el encuentro, la profesora de inglés del colegio Loyola, Raquel Pascual, ejerció de traductora, mientras los alumnos del Fleming, acompañados por su profesor Ignacio García, escuchaban atentos las palabras de una mujer que ha cambiado la historia de la ciencia. King no dudó en abrazarlos uno por uno.

La genetista nacida en Wilmette (EE.UU.) no solo revolucionó la medicina al identificar el gen del cáncer de mama, sino que también aplicó la genética a la defensa de los derechos humanos, colaborando con las Abuelas de la Plaza de Mayo en la identificación de niños robados durante la dictadura argentina.

Su sencillez y calidez dejaron huella en todos los presentes. “Fue encantadora de principio a fin”, resumía Sandra Sutil al salir del Reconquista. Y en una mañana cargada de ciencia, emoción y humanidad, Mary-Claire King volvió a demostrar que también en Oviedo la ciencia puede unir corazones.