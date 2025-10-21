Antonio Saborit, "Princesa de Asturias" de la Concordia, se acerca a los estudiantes universitarios repasando la historia de su museo

Alumnos de las diferentes facultades de la Universidad de Oviedo llenaron el salón de actos de la biblioteca de Filosofía y Letras para recibir al director del Museo Nacional de Antropología de México, Antonio Saborit, flamante premio "Princesa de Asturias" de la Concordia. El historiador mexicano compartió sus experiencias en una mesa redonda con Renata Scalzer, profesora del Departamento de Historia del Arte, y Margarita Fernández, catedrática de Historia.

El salón recibió a Saborit con un gran aplauso y los primeros compases del acto estuvieron dedicados a repasar, brevemente, la historia del museo que dirige. En su primera intervención, Saborit reconoció estar muy feliz por "celebrar este acto en un espacio universitario" y bromeó diciendo que "la Fundación Princesa de Asturias tenía que haber pensado dos veces antes de darnos el premio".

La mesa redonda siguió un mismo guion durante todo el encuentro, las dos moderadoras introducían temas a tratar y Saborit desarrollaba su opinión sobre las cuestiones planteadas, recurriendo constantemente a su experiencia como director. Sobre los inicios del Museo Nacional de Antropología de México recordó que nació con la necesidad de "documentar la historia del pueblo mexicano" y con el objetivo de que "otras potencias no se llevasen artículos valiosos para nuestra cultura", como ocurrió en Egipto.

Destacó la importancia que tuvieron los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y Rafael Mijares por atreverse a llevar a cabo el proyecto del actual edifico del Museo Nacional de Antropología en 1964. Aprovechando el devenir de la conversación, también puso en valor el papel de Miguel Covarrubias, que pese a haber fallecido antes de la inauguración, ayudó a definir el enfoque visual y conceptual que el museo adoptaría años después.

Recordó los retos que se plantearon con su apertura, uno de los más especiales era "conservar los elementos de la cultura indígena mexicana". "Pensábamos que las comunidades indígenas iban a desaparecer, lo cierto es que ahora utilizan teléfonos móviles y ropa de marca. Los indígenas son tan modernos y arcaicos como el resto de la población", señaló Saborit, provocando risas entre el público.

El Museo Nacional de Antropología de México crecía exponencialmente y estaba en plena expansión cuando llegó el COVID-19, lo que supuso un frenazo repentino para el florecimiento de la institución. No obstante, Saborit, con mucho humor, recordó las muchas reuniones que mantuvieron a través de "Zoom" durante la pandemia para reunir ideas que acabaron cambiando el futuro de su museo. La más especial, la apertura de diferentes salas temáticas y la colaboración con artistas indígenas contemporáneos.

Turno para los estudiantes

Después de, aproximadamente, una hora de escucha activa; llegó el turno de preguntas. Los alumnos de la Universidad de Oviedo manifestaron alguna de sus inquietudes y Antonio Saborit respondió a todas aportando profundidad a través del contexto. Los temas más recurrentes eran: la conservación del patrimonio, la selección de las colecciones, la gestión de la entidad y el trabajo con las comunidades indígenas.

Se cerró el acto con una pregunta sobre la devolución de los artículos expoliados a las comunidades indígenas que Saborit agradeció enormemente. "Nuestra colaboración con los diferentes pueblos es lo más intensa que podría ser, todas esas piezas llegará el día que tendrán que regresar a su lugar original, pero siempre respetando las condiciones que permitan conservar este patrimonio que narra el pasado de nuestro país", concluyó Saborit.