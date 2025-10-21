Byung-Chul Han, premio "Princesa de Asturias" de Humanidades, en Gijón: “La verdad es aquello que dura en el tiempo, donde podemos demorarnos; nos sujeta y nos orienta”

Antes de la charla, la música, con Marta Espinós al piano y las Variaciones de Goldberg. Luego una presentación, hablando de él como monje del pensamiento. Finalmente, cuando apareció en el escenario, una corrección: “Usted se ha inventado algo en mi biografía: que había abierto un libro de Heidegger y me fui a Alemania, me fui a Friburgo, pero ni siquiera conocía el nombre de Heidegger cuando me fui a Alemania. No sé de donde lo ha sacado, son noticias falsas, fake News”. Así se presentó este martes por la tarde, en su primer acto público en esta semana de los Premios, el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han, "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades 2025, ante el público que llenaba el Jovellanos de Gijón. Allí habló de sus andanzas hasta llegar a Alemania y expuso las líneas cardinales de su pensamiento. Todo con generosas dosis de humor.

El autor de best sellers de la filosofía como “La sociedad del cansancio” y “La sociedad de la transparencia” conversó sobre el escenario del teatro gijonés con el andaluz Eduardo Infante, profesor en Gijón, filósofo y escritor. Más que conversar, su comparecencia fue un monólogo, en el que hiló vivencias y reflexiones filosóficas.

Contó que al escuchar por primera vez a Bach en la radio que había comprado su madre pensó que tal vez él había sido alemán. Luego reflexionó y se dijo: “La vida es demasiado corta como para estudiar metalurgia”, como hubiera querido su padre, y llegó a la conclusión de que la mejor manera de aprovechar esa vida, tan corta, era reflexionar sobre ella, filosofar. Viajó a Alemania bajo una mentira, mintió a todo el mundo, su familia y sus amigos, solo se confió con su novia. A todos los demás les dijo que iba a estudiar metalurgia.

Aprendió alemán leyendo a Hegel y a tocar el piano con las Variaciones de Goldberg de Bach. “Casi me atraen más los pianos de cola que las personas”, confesó, al contar su encuentro con el piano de cola del hotel de La Reconquista, coreano, como él, por lo que se sintió unido a él por cierto “parentesco”, pero era “un cacharro”, “tan malo que no conseguí sacarle un sonido decente en dos horas”.

En su casa, siguió, tiene un piano de cola Steinway, como el que está tarde sonó en el Jovellanos. Y un Fazioli, italiano, más noble, según él. “Los españoles y los franceses sólo ven la cola o el culo del piano, los alemanes ven sus alas, los americanos solo ven que es grande”, explicó, y por eso, dijo, él eligió ir a Alemania, donde los pianos vuelan.

Se va a la cama a las 4 de la madrugada y antes de irse a la cama tocaba las Variaciones de Goldberg. Ahora, tras las quejas de sus vecinos, las interpreta para empezar la jornada.

“La verdad es el lema de mi vida”, declaró. “¿Qué es la verdad? En su acepción original, en Alemania, es aquello que dura en el tiempo, donde podemos demorarnos, algo que nos sujeta y nos orienta, que da sentido a la vida, la verdad permite la vida y vivier juntos permite la verdad”, argumentó, adentrándose ya en el terreno de la filosofía y cambiando el tono distendido del inicio, algo bromista, por uno más serio.