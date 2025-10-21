Graciela Iturbide, premio Princesa de las Artes: "No tengo más ritual que amar la fotografía, viajar por el mundo, conocer la vida, leer..."

Graciela Iturbide reanudó hoy al mediodía, tras su intensa jornada de ayer, su ronda de actividades en la Semana de los Premios, esta vez con un encuentro con estudiantes. A su paso por la Escuela de Arte de Oviedo, la ganadora del “Princesa de Asturias” de las Artes recordó sus inicios, a sus maestros, habló de su forma de entender la fotografía, recibió aplausos y bravos y ejerció, probablemente sin haberlo pretendido, un cariñoso magisterio. Quizá su mejor lección de esta mañana dedicada a los jóvenes fuera la respuesta que dio a un alumno que le preguntó por sus “rituales” con la cámara. “No tengo ningún ritual más que amar la fotografía, mi ritual es fotografiar”, contestó, y lo explicó: “Es un ritual viajar por el mundo, conocer la vida, leer, es muy importante enterarse…”. Así es como Graciela Iturbide se toma la fotografía y como anima a los jóvenes a que se la tomen.

Aunque de pequeña ya hacía fotos con una sencilla Kodak Brownie, la primera vocación de la Iturbide no fue esa, contó en el salón de actos de la Escuela. Antes quiso ser escritora, pero su padre, muy conservador, no veía ahí carrera para una mujer, se lo quitó de la cabeza y Graciela acabó estudiando Filosofía y Letras. Ya casada y con tres hijos, escuchó en la radio que existían unos estudios de cine, se animó, se matriculó y después de un par de años de estudios y un par de cortos, al saber que el gran Manuel Álvarez Bravo daba clases en su centro se le acercó para pedirle que le firmara un libro con sus fotos y a que le diera permiso para asistir a sus clases. Graciela, que no atinaba a cargar la cámara de cine, se sintió cómoda con la cámara de fotos. “Fotografía quiere decir escribir con luz, trato de contar lo que mi ojo ve y mi corazón siente”, dijo hoy, así que siempre se mantuvo fiel a su vocación.

La fotógrafa mexicana se paseó por el laboratorio de la Escuela de Arte, complacida por el trabajo que le mostraron los alumnos de 2.º curso de Fotografía y su profesora, Gema García. Cuando supieron de su visita empezaron a trabajar en una serie de fotografías inspiradas en su forma de hacer y con motivos de Asturias. “Aaaah, ¡qué bien! ¡Mira qué bonita! ¡Qué lindo! ¡Qué buen fotógrafo! Precioso. Muy interesante”: Graciela Iturbide se dejó sorprender, como tanto le gusta y disfruto el rato que pasó en el laboratorio evocando sus inicios, revelando en el baño y guardando los negativos en cajas. “¡Ay, qué bonitas cosas han hecho! No lo puedo creer. No, de verdad, se lo digo en serio. ¡Qué bonitas y qué bien reveladas!”, siguió, generosa, repartiendo elogios.

Los chavales, en el salón de actos, le preguntaron sobre su acercamiento a los pueblos indígenas de México: “Lo que yo aprendí de mi país fue a través de la cámara. Mi cámara me ayudó a conocer mi país y a todos los diferentes pueblos originarios”. Contó que en su momento se sentía preocupada por aquello de la otredad, por acercarse a ellos como lo hicieron los primeros europeos que llegaron con sus cámaras, pero lo resolvió al tomar conciencia de que no: “Yo soy igual a ellos, no voy a robarles el alma. No somos el otro, somos iguales. Para mí son mis amigos, mis hermanos y los adoro”.

Le preguntaron y ella respondió sobre su mejor foto, y no lo dudó ni un instante: la foto que nunca tomó. “La única foto que me gusta porque me la regalo el desierto, es ‘Mujer ángel’”, reveló, y contó cómo fue aquel regalo. La foto se hizo en el desierto de Sonora y la imagen que aparece en ella es la de una mujer seri. Ella no fue consciente de haberla tomado, hasta que le hicieron reparar en ella entre sus contactos, incluso en ese momento puso en duda que la hubiera hecho ella.

Confesó que su peor experiencia, por su intolerancia al sufrimiento ajeno, fue en Colombia, con Acnur, con refugiados, niños y emigrantes africanos retenidos por el narco. “Yo no fotografío la guerra ni la violencia porque no puedo, soy muy frágil y no puedo”, reconoció. Graciela Iturbide tolera mejor la muerte, como sus compatriotas. “La muerte es muy importante para mí, en México se juega y se sufre con la muerte”, dijo, y adelantó que también tiene en mente seguir adelante con su trabajo en Chalma, fotografiando la fiesta de San Miguel Arcángel, en la que los ángeles y los demonios andan sueltos. Iturbide, que a los 83 años sigue en plena actividad, avanzó otro de sus próximos proyectos: tomar imágenes de volcanes y cactus en Lanzarote, un lugar que adora y que siente cercano al “principio y el fin del mundo”.

Una hora conversó con los alumnos de la Escuela de Arte de Oviedo y, al acabar, ante la fachada del centro, Graciela Iturbide, la gran fotógrafa mexicana, poso con ellos y con sus profesores, repartió abrazos y agradecimientos, y se fue entre aplausos y piropos: “¡Guapa, Graciela!”, “¡Bonita!”.